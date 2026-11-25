سرپرست مرکز ملی فرش ایران:

سرویس کردستان - سرپرست مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و اشتغال زایی فرش دستباف گفت: ایجاد یک فرصت شغلی در این حوزه با حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات امکان پذیر است، در حالی که ایجاد هر شغل در بخش صنعت به سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومانی نیاز دارد.

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی فرشچی موحد در نشست با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: فرش دستباف صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه نمادی از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران به شمار می رود و به دلیل اهمیت و جایگاه آن، از جمله کالاهایی بوده که پس از نفت در فهرست تحریم های خارجی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای فرش دستباف در ایجاد اشتغال افزود: در شرایطی که ایجاد هر فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن به سرمایه گذاری حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومانی نیاز دارد، در حوزه فرش دستباف می توان با حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات، زمینه ایجاد یک شغل پایدار و یک ساله را فراهم کرد؛ شغلی که از ارزش افزوده قابل توجهی نیز برخوردار است.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه اشتغال پایدار در ارتقای رفاه و نشاط اجتماعی تأثیرگذار است، ادامه داد: توسعه فرش دستباف علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت معیشت خانوارها نقش مؤثری داشته باشد.

فرشچی موحد با اشاره به ضرورت حمایت بیمه ای از بافندگان بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار مرکز ملی فرش ایران قرار دارد، پیگیری وضعیت بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان و افزایش تعداد افراد تحت پوشش است تا زمینه جذب نیروی کار جدید به این صنعت فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت های ویژه کردستان در حوزه فرش دستباف گفت: این استان از توانمندی های ارزشمندی در این بخش برخوردار است و دو برند فرش دستباف آن نیز در سازمان مالکیت معنوی به ثبت ملی رسیده اند که باید برای معرفی و حمایت از این برندها در بازارهای داخلی و بین المللی برنامه ریزی شود.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با قدردانی از اقدامات مجموعه اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در حمایت از این حوزه اظهار کرد: معتقدیم نباید فرصت های موجود را از دست بدهیم و لازم است با برنامه ریزی و اقدامات عملی، آثار ماندگاری برای توسعه این هنر و صنعت در استان بر جای بگذاریم.

فرشچی موحد از انعقاد تفاهم نامه همکاری با آستان قدس رضوی برای حمایت از تولید فرش دستباف خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه، در صورت تأمین امکانات و زیرساخت های لازم از سوی استان و فراهم شدن فضای مناسب برای استقرار بافندگان، آستان قدس رضوی تأمین مواد اولیه، نقشه فرش، نظارت بر روند تولید و خرید محصول نهایی را برعهده می گیرد.

وی ادامه داد: در این الگوی حمایتی، بافنده دغدغه تأمین مواد اولیه و فروش محصول تولیدی خود را نخواهد داشت و علاوه بر برخورداری از فرصت شغلی، امکان بهره مندی از حمایت های بیمه ای نیز برای او فراهم می شود.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پیگیری موضوع بیمه بافندگان کردستان بیان کرد: تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت ها و سهمیه های حمایتی مرکز ملی فرش ایران، زمینه برخورداری تعداد بیشتری از بافندگان استان از پوشش بیمه ای را فراهم کنیم.

وی همچنین بر ضرورت تربیت نسل جدید فعالان صنعت فرش تأکید کرد و گفت: با توجه به فاصله نسلی ایجادشده در حوزه فرش بافی و کاهش تمایل بخشی از نسل جوان به فعالیت در این رشته، پیشنهاد می شود هنرستان های آموزش فرش در چارچوب همکاری با آموزش و پرورش ایجاد شود.

فرشچی موحد افزود: مرکز ملی فرش ایران آمادگی دارد در زمینه حمایت و تجهیز این هنرستان ها همکاری کند تا با آموزش تخصصی، زمینه ورود نسل جدید به این هنر و صنعت ارزشمند فراهم شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی فرش ایرانی و قدمت چند هزار ساله این هنر، تأکید کرد: فرش دستباف بخشی از هویت و تمدن ایران زمین است و صیانت از آن نیازمند حمایت همه جانبه از بافندگان، توسعه زیرساخت های تولید، تقویت بازار فروش و انتقال دانش و مهارت این هنر به نسل های آینده است.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت های کردستان گفت: این استان از نیروی انسانی توانمند و علاقه مند به فرش دستباف برخوردار است و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و حمایت های ملی، زمینه بهره برداری از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

توسعه فرش و صنایع دستی می تواند زمینه اشتغال ده ها هزار نفر را فراهم کند

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت گسترده فرش دستباف و صنایع دستی در ایجاد اشتغال، گفت: با حمایت هدفمند از این بخش و رفع موانع تسهیلاتی، می توان زمینه فعالیت و درآمدزایی برای ده ها هزار نفر، به ویژه زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق روستایی را فراهم کرد.

حجت الاسلام غلامرضا پورذهبی با اشاره به جایگاه دیرینه فرش در فرهنگ و اقتصاد مردم کردستان اظهار کرد: فرش در گذشته برای بسیاری از خانواده ها علاوه بر یک کالای مصرفی، نوعی سرمایه محسوب می شد و مردم با این هنر و صنعت پیوند عمیقی داشتند؛ به گونه ای که نسل های مختلف در خانواده ها با بافت و تجارت فرش زندگی کرده اند.

وی با بیان اینکه فرش دستباف کردستان، به ویژه فرش سنندج، از ظرفیت و شهرت قابل توجهی در بازارهای خارجی برخوردار است، افزود: این هنر اصیل در بازارهای بین المللی نیز مورد توجه قرار دارد و بخش مهمی از هویت هنری و فرهنگی استان را تشکیل می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به بازدیدهای میدانی از کارگاه ها و مناطق روستایی بیان کرد: در جریان این بازدیدها مشاهده شده است که شمار زیادی از افراد، به صورت مستقل یا در کارگاه های متمرکز به تولید فرش و صنایع دستی اشتغال دارند و علاقه مردم، به ویژه در مناطق روستایی، به این فعالیت ها بسیار زیاد است.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی این بخش برای زنان گفت: بخش عمده فعالان این حوزه را زنان تشکیل می دهند و در میان آنان تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار حضور دارند که با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت های مالی، از طریق این هنر امرار معاش می کنند.

وی ادامه داد: فرش بافی و صنایع دستی از جمله فعالیت هایی است که امکان انجام آن در محیط خانه نیز وجود دارد و می تواند برای افرادی که به دلایل مختلف امکان حضور در محیط های کاری را ندارند، از جمله افراد دارای معلولیت، نابینایان و اعضای خانواده های فاقد شغل، فرصت مناسبی برای کسب درآمد ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از فعالان این حوزه بیان کرد: یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان خرد، نداشتن سرمایه اولیه و دسترسی محدود به تسهیلات است. بسیاری از افراد توانایی و علاقه لازم برای فعالیت در این بخش را دارند، اما به دلیل نداشتن منابع مالی نمی توانند کار خود را توسعه دهند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اشتغال زایی فرش دستباف محدود به کارگاه های بزرگ نیست، افزود: بخش قابل توجهی از این فعالیت ها در منازل و روستاها انجام می شود و با توجه به گستردگی مناطق روستایی کردستان، حمایت از این شیوه تولید می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانواده ها کمک کند.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین با اشاره به ارزش اقتصادی و هنری صنایع دستی استان گفت: ارزش و قیمت برخی محصولات صنایع دستی و فرش کردستان در سال های اخیر افزایش یافته و این موضوع نشان دهنده ظرفیت اقتصادی و جایگاه هنری این تولیدات است؛ از این رو باید برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت بازار فروش آنها برنامه ریزی شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مرکز ملی فرش ایران به ظرفیت های استان کردستان، خواستار تسهیل دسترسی بافندگان و فعالان صنایع دستی به تسهیلات، حمایت از تولیدات خانگی و کارگاهی و فراهم کردن زمینه توسعه بازار فروش محصولات شد و ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاه های مسئول، این هنر دیرینه به بستری مؤثر برای اشتغال زایی و بهبود معیشت خانواده های کردستانی تبدیل شود.

۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در کردستان فعالیت دارند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت ۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در این استان گفت: از این تعداد، تنها ۱۲ هزار نفر زیر پوشش بیمه قالیبافی قرار دارند که رفع این مشکل و افزایش حمایت های بیمه ای و تسهیلاتی از مطالبات جدی فعالان این حوزه است.

محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: کردستان یکی از استان های شاخص کشور در حوزه تولید فرش دستباف است و حدود ۹۰ هزار بافنده در این بخش فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر به صورت سیستمی در تشکل های مرتبط با فرش دستباف ساماندهی شده اند و مابقی عمدتاً در روستاها فعالیت دارند و عضو تشکل خاصی نیستند.

وی با اشاره به ساختار تشکل های فعال در حوزه فرش دستباف استان افزود: این تشکل ها در بخش های صنفی و تعاونی سازماندهی شده اند که اتحادیه های تعاونی روستایی، اتحادیه های تعاونی شهری و اتحادیه های صنفی بافندگان فرش دستباف از جمله آنها هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در کنار این تشکل ها، انجمن فرش دستباف در چارچوب ظرفیت های اتاق بازرگانی و همچنین خانه خلاق فرش نیز با هدف ساماندهی و حمایت از فعالان بخش خصوصی شکل گرفته اند و هرکدام در زمینه ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خود فعالیت می کنند.

خلیقی با بیان اینکه بیمه بافندگان یکی از مهم ترین چالش های این حوزه است، یادآور شد: از مجموع ۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در استان، تنها ۱۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار دارند که از این تعداد، پنج هزار نفر در حوزه صنایع دستی و مابقی در بخش فرش دستباف فعالیت می کنند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش پوشش بیمه ای بافندگان اضافه کرد: افزایش تعداد بیمه شدگان و فراهم کردن امکان برخورداری بافندگان بیشتری از حمایت های بیمه ای، از مطالبات جدی فعالان و تشکل های فرش دستباف کردستان است.

خلیقی همچنین ناکافی بودن تسهیلات حمایتی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: تسهیلات اختصاص یافته به بافندگان فرش دستباف متناسب با نیازهای این جامعه نیست و افزایش اعتبارات در حوزه فرش دستباف و مشاغل خانگی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل های بخش خصوصی در توسعه صنعت فرش استان اظهار کرد: با توجه به تعدد تشکل های فعال در این حوزه، انتظار می رود با حمایت و هماهنگی مرکز ملی فرش ایران، زمینه تقویت فعالیت این مجموعه ها و بهبود شرایط تولید و اشتغال بافندگان فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان با اشاره به حضور معاون وزیر صمت و رئیس مرکز ملی فرش ایران در استان، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مطالبات فعالان این بخش در سطح ملی، مشکلات بیمه ای و تسهیلاتی بافندگان برطرف شود و شاهد رونق و ارتقای جایگاه فرش دستباف کردستان در کشور باشیم.