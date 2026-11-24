سرویس کرمانشاه _ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان شهرستان پاوه با عنوان هورامی «کتێوخانەو پەپوولانوو پاوەی» (کتابخانه پروانه‌های پاوه)، با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان و علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی افتتاح شد.

به گزارش کردپرس؛ این آیین با حضور فرزاد الماسی فرماندار پاوه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، سرهنگ بهرام میرزایی فرمانده سپاه ناحیه پاوه، جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان(مدیریت جهاد کشاورزی)، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم، کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان پاوه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید کتاب‌خوان، به‌صورت رسمی افتتاح و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

برای راه‌اندازی و افتتاح این کتابخانه در مجموع ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان) هزینه شده است.