سرویس کرمانشاه _ مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از اجرای عملیات اصلاح و تعمیر شبکه‌های آبرسانی در ۱۴ روستای بخش‌ مرکزی و کوزران خبر داد و گفت: با اجرای این اقدامات، مشکلات آبرسانی و افت فشار آب برای ۲۰۰۰ نفر از روستاییان برطرف شد.

به گزارش گردپرس؛ محمدمهدی سلطانیان اظهار کرد: با هدف رفع گرفتگی لوله‌ها و افت فشار، ۴۰۰ متر از شبکه آبرسانی در روستاهای شادمان و کنجور از توابع بخش مرکزی، توسط نیروهای اجرائیات آبفای کرمانشاه اصلاح و تعویض شد که با این اقدام، مشکل آبرسانی ۷۰۰ نفر از ساکنان این مناطق برطرف شد.

او همچنین از تعمیر خط انتقال آب شرب روستاهای بخش کوزران خبر داد و افزود: این عملیات با همکاری نیروهای اجرائیات آبفای شهرستان و پرسنل آبفای کوزران، با وجود شرایط نامساعد جوی انجام شد و با بازگشت خط به مدار بهره‌برداری، پایداری تأمین آب ۱۲ روستا با جمعیتی بیش از ۱۳۰۰ نفر، از علی‌آباد گل‌بانو تا بازیانی برقرار شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان، حضور به‌موقع و تلاش نیروهای عملیاتی را در رفع مشکلات شبکه و تداوم تأمین آب شرب روستاها مؤثر دانست.