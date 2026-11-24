خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای 3 آذر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۴:۳۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای 3 آذر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای 3 آذر منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی پیش بینی وقوع تندباد و بارش برف در ارتفاعات آذربایجان غربی خبر بعدی حلبوسی اتهام دست داشتن خود و خانوادهاش در قاچاق نفت را رد کرد
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