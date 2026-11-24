سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با آغاز فعالیت موجی زودگذر در استان از اواخر وقت روز سه‌شنبه، بارندگی متناوب، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات و وزش باد شدید همراه خواهد بود.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری در این باره اظهار کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با توجه به عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو و افزایش گرادیان فشاری در منطقه بارش متناوب باران(در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف) همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

او افزود: زمان شروع اواخر وقت روز سه شنبه است و نوع مخاطره بارش باران با احتمال رعدوبرق (در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف)، مه گرفتگی و وزش باد شدید است.

صابری تصریح کرد: منطقه اثر وزش باد شدید کلیه مناطق استان و بارندگی در نیمه شمالی استان خواهد بود.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه زمان پایان فعالیت این سامانه اواخر وقت چهارشنبه است، گفت: اثر مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی، احتمال آسیب به سازه های سبک در اثر تندباد است.