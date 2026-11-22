هشام علی، روزنامه‌نگار و مجری سرشناس عراقی، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه جرف‌الصخر اعلام کرد که گام بعدی دولت عراق، بازگرداندن کنترل میادین نفتی خارج از حاکمیت دولت خواهد بود؛ اظهاراتی که در پی انتشار گزارش‌هایی درباره قاچاق نفت در اقلیم کردستان مطرح شده است.

به گزارش کردپرس، هشام علی، روزنامه‌نگار و مجری سرشناس عراقی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که علی زیدی در جلوگیری از خونریزی و اعمال حاکمیت دولت موفق عمل کرده است؛ دستاوردی که به گفته او، به نام زیدی و تیم حامی دولت ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به مراحل بعدی این روند اظهار داشت که گام آینده، تکمیل اقدامات جاری و سپس ورود به مرحله سوم، یعنی بازگرداندن کنترل میادین نفتی خارج از حاکمیت دولت است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از ناظران سیاسی معتقدند روندی که در جرف‌الصخر آغاز شده، ممکن است در اقلیم کردستان به پایان برسد.

به باور این ناظران، دولت عراق بر اساس یک گزارش اطلاعاتی درباره قاچاق نفت، نیروهای خود را به سمت جرف‌الصخر اعزام کرده است. هم‌زمان، گزارشی مشابه درباره قاچاق نفت در اقلیم کردستان نیز منتشر شده که در آن جزئیاتی از روند قاچاق نفت از گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل در استان دهوک و گذرگاه‌های پرویزخان و باشماق در استان سلیمانیه ارائه شده است.

از سوی دیگر، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، طی روزهای گذشته چندین پیام صریح درباره توقف قاچاق نفت از زاخو تا بصره مطرح کرده و بر ضرورت پایان دادن به این روند تأکید کرده است.

این مواضع از سوی برخی ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از تمرکز دولت عراق بر پرونده قاچاق نفت در اقلیم کردستان و تلاش برای اعمال کنترل کامل بر این حوزه تفسیر شده است.