سخنگوی پ.ک.ک:

سرویس جهان- زاگرس هیوا، سخنگوی حزب کارگران کردستان، با تأکید بر ادامه تعهد این حزب به روند صلح با ترکیه و پایبندی به آتش‌بس دائمی، اعلام کرد که پ.ک.ک در شرایط کنونی سلاح‌های خود را برای دفاع از خود حفظ خواهد کرد و خلع سلاح کامل را منوط به تغییر سیاست دولت ترکیه در قبال کردها، به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و هویتی آنان و آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان دانست.

به گزارش کردپرس، زاگرس هیوا در گفت‌وگو با مانیش رای، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک، که در نشریه «اوراسیا ریویو» منتشر شد، گفت تعهد پ.ک.ک به حل سیاسی مسئله کردها موضوع تازه‌ای نیست و این حزب از سال ۱۹۸۸، زمانی که عبدالله اوجالان از دولت ترکیه خواست وارد مذاکره با این جنبش شود، مسیر دستیابی به راه‌حل سیاسی را دنبال کرده است. به گفته هیوا، پ.ک.ک از آن زمان تاکنون ۹ بار به‌صورت یک‌جانبه آتش‌بس اعلام کرده و اقدامات دیگری نیز برای نشان‌دادن پایبندی خود به روند صلح انجام داده است؛ از جمله خروج واحدهای نظامی از مراکز شهری ترکیه و سوزاندن نمادین سلاح‌ها.

سخنگوی پ.ک.ک تأکید کرد این اقدامات نشان‌دهنده اعتقاد این حزب به حل سیاسی مسئله کردهاست و عدم اقدام متقابل دولت ترکیه نباید به‌عنوان دلیلی برای کنارگذاشتن روند صلح تلقی شود. او گفت از نظر این جنبش، مسئله کردها با ابزارهای نظامی قابل حل نیست و دستیابی به راه‌حل پایدار مستلزم دموکراتیزه‌شدن کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه، ایران، سوریه و عراق است. با این حال، هیوا مدعی شد که دولت‌های این کشورها تاکنون نتوانسته‌اند مسیر دموکراتیک را در پیش بگیرند و به همین دلیل کردها همچنان به نوعی ظرفیت دفاع از خود نیاز دارند.

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تحویل سلاح‌ها به دولت ترکیه گفت پ.ک.ک دلیلی برای خلع سلاح در شرایط کنونی نمی‌بیند؛ زیرا آنکارا هنوز هیچ اصلاح حقوقی یا قانون اساسی برای به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها انجام نداده است. به گفته هیوا، حتی در پارلمان ترکیه نیز نام کردها به‌عنوان یک موضوع سیاسی به‌صراحت مطرح نمی‌شود و دولت ترکیه به‌جای ارائه راه‌حلی برای مسئله کردها، روند کنونی را با مفاهیمی مانند پایان تروریسم، انحلال و تسلیم تعریف می‌کند.

سخنگوی پ.ک.ک گفت این حزب حاضر نیست روند صلح را به تسلیم و تحویل سلاح تقلیل دهد و تا زمانی که سیاست انکار هویت و حقوق کردها تغییر نکند، خلع سلاح کامل در دستور کار نخواهد بود. به گفته او، پیش از هر اقدامی در این زمینه باید حقوق سیاسی، فرهنگی و هویتی کردها از طریق اصلاحات قانونی و قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. هیوا همچنین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان را یکی از شروط اصلی پیشرفت روند صلح دانست و گفت او باید بتواند آزادانه با اعضای جنبش، سیاستمداران، رسانه‌ها و دیپلمات‌های خارجی ارتباط برقرار کند.

او با اشاره به ادامه حبس اوجالان در زندان امرالی گفت روند صلح نمی‌تواند صرفاً بر اساس پیام‌های غیرمستقیمی که از زندان منتقل می‌شود، پیش برود. به گفته هیوا، نیروهای پ.ک.ک تنها زمانی می‌توانند درباره خلع سلاح تصمیم بگیرند که اوجالان شخصاً مسئولیت هدایت این روند را برعهده بگیرد، با نیروهای این جنبش گفت‌وگو کند و راهبرد مورد نظر خود را برای آنان توضیح دهد. او تأکید کرد اوجالان رهبر و فرمانده اصلی جنبش است و نیروهای پ.ک.ک بدون هماهنگی مستقیم او اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد.

هیوا درباره نقش اوجالان در تصمیم‌گیری برای خلع سلاح، در پاسخ به منتقدانی که معتقدند او به دلیل سال‌ها حبس و دوری از جامعه از تحولات میدانی فاصله گرفته است، گفت اوجالان پیش از اعلام فراخوان خلع سلاح در فوریه ۲۰۲۵ با کادرهای جنبش مشورت کرده و از طریق مکاتبه و ارتباط تصویری دیدگاه‌های آنان را دریافت کرده است. او مدعی شد تصمیم‌های اوجالان به‌صورت مستقل اتخاذ نمی‌شود و دیدگاه‌های جنبش در روند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود. هیوا همچنین گفت در صورت آزادی فیزیکی اوجالان و فراهم‌شدن امکان هدایت مستقیم روند صلح از سوی او، میان اعضای پ.ک.ک درباره ادامه این مسیر اختلافی وجود نخواهد داشت؛ با این حال، در صورت تداوم وضعیت کنونی، ممکن است تحولات سیاسی مسیر مستقلی پیدا کند.

سخنگوی پ.ک.ک در بخش دیگری از این مصاحبه، پیشنهاد دولت ترکیه برای اعطای عفو به نیروهای عادی و محروم‌کردن فرماندهان این حزب از چنین امکانی را تلاشی برای تضعیف و ازهم‌گسیختن این جنبش توصیف کرد. او گفت اگر قرار است قانونی برای پیشبرد روند صلح تصویب شود، باید همه اعضای جنبش، از رهبران و فرماندهان گرفته تا نیروهای عادی و خود عبدالله اوجالان، را دربر بگیرد و میان آنان تفاوتی قائل نشود.

هیوا تأکید کرد پ.ک.ک خواهان عفو فردی نیست، زیرا از دید این جنبش اعضای آن مرتکب جرمی نشده‌اند که در پی بخشش باشند. به گفته او، خواسته اصلی پ.ک.ک دستیابی به حقوق جمعی کردها و فراهم‌شدن امکان فعالیت سیاسی و دموکراتیک بدون استفاده از سلاح است. او افزود این جنبش انتظار ندارد نیروهایش با بازگشت به ترکیه از دولت عفو بگیرند یا از گذشته خود ابراز پشیمانی کنند؛ بلکه خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق مشروع مردم کرد است.

او درباره تأثیر تغییر سیاست ترکیه بر وضعیت کردها در دیگر کشورها نیز گفت آنکارا زمانی می‌تواند دستاوردهای کردها در مناطق مختلف را تهدیدی علیه تمامیت ارضی خود تلقی نکند که نگاه سیاسی و ذهنیتش نسبت به کردها تغییر کند. به گفته هیوا، اگر دولت ترکیه کردها را شهروندانی برابر با هویت ملی و حقوق سیاسی و فرهنگی مشخص بداند، دیگر دستاوردهای آنان در دیگر مناطق را تهدیدی علیه خود ارزیابی نخواهد کرد. با این حال، او تأکید کرد چنین تغییری از طریق حسن‌نیت دولت ترکیه اتفاق نمی‌افتد و نیروهای کرد و دموکراتیک باید با مبارزه سیاسی و اجتماعی برای تغییر نگرش دولت تلاش کنند.

هیوا درباره گروه‌های همسو با پ.ک.ک در دیگر بخش‌های کردستان نیز گفت اصول و مبانی فکری عبدالله اوجالان در برخی از این مناطق مورد توجه قرار گرفته است، اما اجرای آنها باید متناسب با شرایط هر منطقه باشد. به گفته او، وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در ترکیه نسبت به کشورهای دیگر مانند سوریه و عراق تفاوت دارد و نمی‌توان یک الگوی واحد را برای همه این مناطق تجویز کرد. او تأکید کرد گروه‌های فعال در مناطق دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل هستند و پ.ک.ک قصد ندارد برای آنها نسخه‌ای واحد ارائه کند.

سخنگوی پ.ک.ک همچنین با تشریح دیدگاه این حزب درباره کنفدرالیسم دموکراتیک گفت این جریان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در ارزیابی مجدد الگوهای سوسیالیستی گذشته به این نتیجه رسید که سوسیالیسم بدون دموکراسی نمی‌تواند تحقق یابد. به گفته هیوا، پ.ک.ک سوسیالیسم را کنار نگذاشته، بلکه از شیوه‌ها و برداشت‌هایی فاصله گرفته است که به اعتقاد این حزب با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی سازگار نیستند. او افزود جامعه نباید صرفاً از سوی دولت یا نهادهای قدرت اداره شود و می‌تواند از طریق سازمان‌دهی اجتماعی و سازوکارهای خودگردانی محلی، مسئولیت اداره امور خود را برعهده بگیرد.

زاگرس هیوا تأکید کرد کنفدرالیسم دموکراتیک به معنای مخالفت با وجود دولت ملی نیست و پ.ک.ک با تشکیل کیان کردی نیز مخالفتی ندارد. او گفت هر فرد یا ملتی که هویت و حقوقش به رسمیت شناخته شود و حقوق زنان نیز رعایت شود، می‌تواند در یک دولت دموکراتیک زندگی کند؛ با این حال، راهبرد اصلی پ.ک.ک تقویت سازمان‌یابی جامعه و کاهش وابستگی آن به دولت است.

او در ارزیابی شرایط سیاسی ترکیه نیز گفت فشار بر روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان اجتماعی افزایش یافته و این کشور با فساد و تورم بالا روبه‌روست. به گفته هیوا، اگر ترکیه کشوری دموکراتیک بود، اساساً نیازی به شکل‌گیری روند صلح وجود نداشت؛ زیرا هدف از صلح، تبدیل یک نظام غیردموکراتیک به ساختاری دموکراتیک است. او حل مسئله کردها را وابسته به دموکراتیزه‌شدن ترکیه دانست و گفت این دو روند باید هم‌زمان پیش بروند.

سخنگوی پ.ک.ک در پایان، درباره زمان‌بندی روند صلح گفت این جنبش جدول زمانی مشخصی برای آن تعیین نکرده و معتقد است هرچه مسائل باقی‌مانده زودتر حل‌وفصل شوند، بهتر است. او با اشاره به نقش احزاب کرد، چهار کشور منطقه و قدرت‌های بین‌المللی در تحولات کردستان، از دولت ترکیه خواست برای پیشبرد روند صلح اقدامات خود را تسریع کند. هیوا همچنین اعلام کرد از نگاه پ.ک.ک آتش‌بس دائمی است و این حزب تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرد، از سلاح استفاده نخواهد کرد؛ او تأکید کرد حفظ سلاح در شرایط کنونی صرفاً با هدف دفاع از خود صورت می‌گیرد.