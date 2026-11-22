سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری عامل قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در ارومیه، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، توسط تیم ویژه پلیس آگاهی استان خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه‌ ای منجر به قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در یکی از محلات ارومیه و صدور دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری عامل آن، موضوع با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های تخصصی و عملیاتی پلیس آگاهی استان به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان تیم ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت، عامل این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی در پایان تصریح کرد: سرعت عمل، اشراف اطلاعاتی و توان تخصصی کارآگاهان در شناسایی و دستگیری متهم، بیانگر عزم جدی پلیس برای مقابله با جرایم خشن و پاسخ‌ گویی قاطع به مطالبات امنیتی مردم است.

به گزارش رسانه‌های محلی، شامگاه گذشته یک نوجوان کُرد به نام یوسف در جریان تلاش برای نجات زنی که تحت خشونت در خیابان مورد ضرب‌وشتم یک مرد قرار گرفته بود، با ضربات چاقو به قتل رسید.

این زن در حالی که با گریه و زاری از مردم درخواست کمک می‌کرد، با دخالت یوسف و دو تن از دوستانش برای رهایی از دست مرد مهاجم مواجه شد.

متأسفانه در جریان این درگیری، مرد مهاجم با ضربات چاقو یوسف را به قتل رساند. همچنین دو تن از دوستان وی نیز مجروح شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.