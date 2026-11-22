به گزارش کردپرس، هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی به بررسی موضوع نرخ‌های پیشنهادی حق‌الحفاظ سردخانه‌های آذربایجان‌غربی پرداخت.

در این نشست، نرخ پیشنهادی نگهداری محصولات در سردخانه‌های درجه یک تا سه اعلام و مقرر شد این نرخ‌ها پس از طی مراحل قانونی در ستاد تنظیم بازار استان ابلاغ شود.

این موضوع که باغداران برای نگهداری محصولاتشان در سردخانه های استان با ٣ نرخ مواجه شده اند در حالیکه مورد تایید ستاد تنظیم بازار بوده مورد انتقاد باغداران قرار گرفته است.

در همین راستا حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی این وضعیت را با عنوان درجه‌بندی یا ضعف نظارت؟ مورد انتقاد قرار داده و می گوید: از سوی جهاد کشاورزی درجه‌بندی سردخانه‌ها انجام گرفته است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که این درجه‌بندی بر چه اساس، با چه شاخص‌های فنی و معیارهای شفافی انجام شده و چه سازوکار نظارتی برای اطمینان از رعایت تعرفه‌های متناسب با هر درجه وجود دارد؟

او ادامه می دهد: تفاوت قیمت‌ها زمانی قابل توجیه است که ضوابط روشن، مستند و قابل ارزیابی باشد؛ نه اینکه باغدار در نبود شفافیت، ناچار به پذیرش نرخ‌های متفاوت و بعضاً غیرمنصفانه شود.



ممکان اضافه می کند: انتظار می‌رود سازمان صمت، نظارت بر عملکرد و تعرفه‌های سردخانه‌ها را جدی‌تر و فعالانه‌تر دنبال کنند. در شرایطی که معیشت باغداران تحت فشار هزینه‌های تولید و بازار قرار دارد، ضعف نظارت یا نبود نظارت مؤثر بر نرخ‌های نگهداری محصول قابل قبول نیست.

امسال در آذربایجان غربی بیش از یک میلیون و ٤٠٠ هزار تن سیب تولید شده و بخش اعظم آن هم اکنون در سردخانه های استان تلمبار شده و در انتظار صادرات است.