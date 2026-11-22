به گزارش کردپرس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه اعلام کرد: به اطلاع مردم نجیف و فهیم شهرستان اشنویه می رساند ، در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع تعرضی غیرانسانی و غیراخلاقی به بانویی دارای معلولیت از سوی تعدادی از افراد، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار گرفت و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق بزه‌دیده، پرونده به‌صورت خارج از نوبت و با جدیت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.



در همین راستا، با صدور دستورات قاطع قضایی از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان به عمل آمد که در نتیجه آن، ٦نفر در ارتباط با موضوع شناسایی و دستگیر و با صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب ، هر شش نفر روانه بازداشتگاه شدند.



در ادامه، با انجام تحقیقات دقیق، جمع‌آوری ادله و مستندات و تکمیل تحقیقات مقدماتی، از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده با درخواست اعمال اشد مجازات قانونی، جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال گردید.



دادستان اشنویه با تأکید بر اینکه امنیت، کرامت و آرامش شهروندان ، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است، اعلام می‌دارد که در برابر هرگونه تعرض به حقوق و امنیت اشخاص، هتک حرمت، زورگویی و قانون‌شکنی، هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت و با مرتکبان چنین رفتارهایی در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون مسامحه برخورد خواهد شد.



بدیهی است دستگاه قضایی شهرستان در مسیر تحقق عدالت، حمایت از مظلومان و صیانت از حقوق عامه، با هیچ فرد یا گروهی مماشات نخواهد کرد.









