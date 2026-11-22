به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین الحاق ناوگان خودرویی و موتوری، تجهیزات حفاظتی و امکانات نوین امداد و نجات به جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی افزود: در این مسیر تجهیزات و امکانات مناسبی تأمین شده و بخشی از ظرفیت‌های جدید نیز در این مراسم به نمایش گذاشته نشده است.



استاندار آذربایجان‌غربی افزود: علاوه بر آمبولانس‌ها، خودروها و موتورسیکلت‌های امدادی نیز تأمین شده‌اند که با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقای سرعت امدادرسانی، در شهرستان‌های مختلف استان توزیع خواهند شد.



رحمانی همچنین با تأکید بر تداوم روند تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات امدادی، اضافه کرد: امکانات خوبی در حوزه‌های مختلف فراهم شده و این نهضت با استفاده از همه فرصت‌ها ادامه یافته و امدادرسانی سریع و مؤثر به مردم از اولویت‌های مهم مدیریت استان است.



استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، مواجهه با مخاطرات طبیعی و شرایط جنگی، نوسازی و تقویت ناوگان امدادی و خدمات‌رسان برای تسریع در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان از مدت‌ها پیش در دستورکار قرار گرفته است.

او در پایان با اشاره به پشتیبانی بخش‌های مختلف دولت از تقویت ناوگان امدادی استان، افزود: در کنار ناوگان جمعیت هلال‌احمر، آمبولانس‌های دستگاه‌هایی همچون اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی و بهداری نفت نیز به میدان آمده‌اند و تجهیزات و امکانات امدادی در نقاط مختلف استان توزیع شده است.



آیین الحاق ناوگان خودرویی، موتوری، تجهیزات حفاظتی و امکانات نوین امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی (عمارت خورشید) برگزار شد.



در این آیین، ۲۰ دستگاه خودروی هایلوکس، ۸ دستگاه موتورسیکلت و مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی امدادی و حفاظتی شامل ماسک‌های تنفسی، کپسول اکسیژن، لپ‌تاپ و پک‌های دارویی به ناوگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اضافه شد تا در مأموریت‌های امدادی و شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.









