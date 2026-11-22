به گزارش کردپرس، بنا بر اعلام شورا و شهرداری مهاباد؛ با اخذ مجوزهای لازم، پردیس سینمایی وحدت شهرداری از روز یکشنبه اول آذرماه فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

این بازگشایی با یک سانس رایگان در روز یکشنبه اول آذرماه همزمان با آغاز فعالیت مجدد سینما صورت می گیرد.

بنا بر اطلاعیه شهرداری مهاباد؛ این سانس از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت رایگان از این ظرفیت فرهنگی استفاده کنند.

با این حال سایت های معتبر فروش بلیط سینمایی برای امروز هیچ گونه امکان فروش بلیطی را برای سینما وحدت مهاباد اعلام نکرده اند!!

پردیس سینمایی وحدت مهاباد که از آن به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی ایران نام برده می شود پس از دو سال فعالیت تعطیل شده بود و حتی امسال در روز ملی سینما، مهاباد سینمایی برای نمایش نداشت.

شنیده ها حاکی از آن است که در پی کاهش استقبال ها، سرمایه گذار قبلی پروژه از ادامه کار منصرف شده بود. اکنون پس از وقفه ای حدودا یک ساله مجددا سینما وحدت مهاباد آغاز به کار کرده است.

به گزارش کردپرس، آیین بهره برداری از پردیس سینمایی وحدت شهرداری مهاباد آذر ماه سال ١٤٠٣ با حضور «رائد فریدزاده» رییس سازمان سینمایی کشور، «مهدی شفیعی» معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی، «حبیب ایل‌بیگی» مدیرعامل موسسه سینما شهر و جمعی از مسئولان، هنرمندان و سینماگران این شهرستان برگزار شد.

سینمایی که از آن به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی ایران نام برده می شد و مهاباد را پس از ٢١ سال صاحب سینمایی دوباره کرده بود!

برای تجهیز این پردیس سینمایی که دارای ۹۶۶ صندلی است در مجموع ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد؛ همچنین احداث ۲ سالن پردیس دیگر با ظرفیت ۳۲ و ۷۸ نفر نیز به همین مجموعه اضافه شد تا پردیس سینمایی وحدت مهاباد در مجموع با ٣ سالن و ۱۴ میلیار تومان اعتبار به بهره برداری برسد.

سالن پایین تالار وحدت که بزرگترین پردیس سینمایی بود با واگذاری به بخش خصوصی با هزینه ۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید/.