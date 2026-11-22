شورای عالی قضایی عراق از کشف عملیات قاچاق نفت از طریق یکی از خطوط لوله نفت در زمینی متعلق به یکی از اعضای شورای استانی نجف و رئیس کمیته انرژی این شورا خبر داد.

به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت قضایی ویژه تحقیقات، بازرسی میدانی از محلی در استان نجف را انجام داده است که در آن به یکی از خطوط لوله نفت تجاوز شده بود.

بر اساس این بیانیه، این حادثه در زمینی متعلق به یکی از اعضای شورای استانی نجف که هم‌زمان ریاست کمیته انرژی این شورا را بر عهده دارد، با مشارکت برادر وی رخ داده است.

این بازرسی در چارچوب تحقیقات مستمر درباره قاچاق نفت انجام شده و نتایج اولیه بررسی‌ها نشان می‌دهد که از طریق خط لوله مذکور، عملیات قاچاق نفت صورت گرفته است.

در همین راستا، دادگاه دستور بازداشت پنج افسر و سه کارمند پلیس انرژی را صادر کرده و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد