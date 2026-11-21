ماموستا قادری:

سرویس کرمانشاه _ ماموستا قادری با اشاره به تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند فشار اقتصادی و تحریم‌ها می‌تواند مردم ایران را به زانو درآورد و آنان را در برابر نظام قرار دهد؛ اما این تصور تحقق نخواهد یافت.

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام‌جمعه پاوه، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ که در مسجد جامع پاوه برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، از مجاهدت‌ها و خدمات نیروهای بسیجی در عرصه‌های مختلف دفاعی، اجتماعی و سازندگی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش بسیج در حفظ استقلال و امنیت ایران اظهار داشت: نیروهای بسیجی طی ۴۷ سال گذشته در خدمت نظام و مردم بوده‌اند و نقش آنان در عرصه‌های مختلف شایسته تقدیر است.

امام‌جمعه پاوه با اشاره به ایستادگی مردم و نیروهای بسیجی در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این حضور را جلوه‌ای از مقاومت و همبستگی ملی دانست و بر ضرورت حفظ این روحیه تأکید کرد.

ماموستا قادری با اشاره به درگیری عربستان سعودی و متحدانش با نیروهای حوثی یمن اظهار داشت: عربستان و چند کشور هم‌پیمان آن، با وجود برخورداری از امکانات و توان نظامی گسترده، مدت‌هاست در مقابله با گروهی نسبتاً کوچک از نیروهای حوثی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ اما در کشور ما، مردم و نیروهای بسیجی در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با حضور و مقاومت خود در برابر یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی جهان و متحد آن ایستادگی کردند.

وی با قدردانی از این حضور و فداکاری‌ها، از خداوند خواست مسئولان کشور همواره قدردان مردم باشند و خدمتگزاری صادقانه به ملت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیه مسئولان درباره مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه گاز و برق، از مردم خواست در مصرف منابع انرژی صرفه‌جویی کنند و با رعایت حال یکدیگر، در جلوگیری از کمبود انرژی سهیم باشند.

وی در عین حال با انتقاد از برخی توصیه‌ها درباره پوشیدن لباس گرم به‌جای افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، اظهار داشت: آیا مردم حتی توان خرید لباس گرم را دارند؟ مسئولان به‌جای بسنده کردن به چنین توصیه‌هایی، باید بیش از گذشته به فکر معیشت و مشکلات اقتصادی مردم باشند.

ماموستا قادری با اشاره به تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند فشار اقتصادی و تحریم‌ها می‌تواند مردم ایران را به زانو درآورد و آنان را در برابر نظام قرار دهد؛ اما این تصور تحقق نخواهد یافت.

وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره تعویق هرگونه اقدام علیه ایران تا آغاز سال جدید میلادی و انتظار برای تأثیر تحریم‌ها، تأکید کرد: نمی‌توان به وعده‌ها و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا اعتماد کرد؛ چراکه ترامپ بارها مواضع خود را تغییر داده است.

امام‌جمعه پاوه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، مردم را به صبر، همدلی، حمایت متقابل و توکل بر خداوند دعوت کرد.

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌ها، حادثه تلخ کشته‌شدن دختر نوجوانی به نام سوگند صیادی در کرمانشاه به دست پدرش را به‌شدت محکوم کرد و آن را جنایتی دردناک و تأسف‌بار دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت فرزندان با عقلانیت و حکمت اظهار داشت: حتی اگر فرزندان مرتکب اشتباه شوند، باید با صبر، گفت‌وگو و نصیحت برای اصلاح رفتار آنان تلاش کرد و از خشونت و تصمیم‌های عجولانه پرهیز کرد.

امام‌جمعه پاوه همچنین موفقیت ۲۴۱ نفر از دانش‌آموزان شهرستان در کنکور سراسری امسال را تبریک گفت و از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و مجموعه آموزش‌وپرورش شهرستان قدردانی کرد.

وی این موفقیت علمی را شایسته تقدیر دانست و برای پذیرفته‌شدگان در ادامه مسیر تحصیل و زندگی علمی آرزوی موفقیت کرد.