به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در ديدار با فرماندار شهرستان بیجار ضمن تشریح عملکرد و تبیین اقدامات این شرکت درراستای تامین و توزیع مطلوب سوخت مورد نیاز بخش های مختلف مصرفی شهرستان از ذخیره سازی مناسب فرآورده های نفتی جهت سوخت رسانی مطلوب زمستانی خبرداد.

وی سپس به مباحث کشاورزی و فعالیت 6200 دستگاه ادوات کشاورزی در شهرستان ‏بیجار اشاره کرد و افزود: ازابتدای سال جاری تاکنون در بخش کشاورزی این شهرستان 30 میلیون لیتر نفتگاز تامین و توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ‏‏3 درصدی همراه بوده است.

مدیر شرکت ملي پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان از فعال بودن 7 جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي و 3 جايگاه سي ان جي در ناحيه بیجارخبرداد و اظهار كرد: عمليات احداث يك باب جايگاه عرضه سوخت نيز در دست اقدام است كه با توجه به تعداد مجاري عرضه موجود و گستردگي جغرافيايي مطلوب اين جايگاه ها، زمينه ارائه خدمات مطلوب و دسترسي بهتر شهروندان به فرآورده هاي نفتي به خوبي مهيا شده است.

وی در ادامه این دیدار که روسای ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اداره راهداری و شرکت شهرک های صنعتی شهرستان بیجار نیز حضورداشتند به موارد و مسائل مترتب با حوزه سوخت رسانی این ادارات نیز در سطح شهرستان بیحار اشاره و سوالات و درخواست های آنان در خصوص تامین و توزیع سوخت را پیگیری کرد.

حمه حسنی سپس با اشاره به اجرای طرح جمع آوری کارت های اضطراری مجاری عرضه و اختصاص سهمیه 50 لیتری به وسایل نقلیه متردد در سطح استان از برنامه ریزی و اختصاص سهمیه به تاکسی های اینترنتی (اسنپ وتپسی)، آژانس های مسافربری، خودروهای طرف قرارداد ادارات، شرکت ها و ... براساس پیمایش طی شده اشاره کرد و افزود: هیچ گونه نگرانی و کمبودی در حوزه تامین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد و خواستار همکاری و تعامل فرمانداران و سایر ادارات مترتب با این شرکت جهت اجرای مطلوب این طرح در استان شد.

فرماندار شهرستان بیجار نیز با بیان نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با فعالیت و اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه كردستان به ویژه تامین و توزیع سوخت بخش كشاورزي این شهرستان، ارسال و ذخيره سازي سوخت واحدهای صنعتی و خدماتی، فعاليت مطلوب مجاري عرضه و ... از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان تشکر و قدردانی کرد.