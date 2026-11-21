داوران جشنواره خیابانی تئاتر کردستان عنوان کردند:

سرویس کردستان - داوران بخش خیابانی سی و هفتیمن تئاتر استانی کردستان خواستار ثبت دبیرخانه دائمی این بخش به نام شهرستان قروه شده و بر تمیرن و آموزش هنرمندان تئاتر خیابانی تأکید کردند.

به گزارش کرد پرس، بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان به میزبانی شهرستان قروه به مدت دو روز با اجرای هشت نمایش از گروه های هنری در سطح کردستان در حالی پایان یافت که داوران این بخش باتوجه به استقبال بی نظیر مردم، در مصاحبه با خبرنگار کردپرس خواستار ثبت بخش خیابانی جشنواره به نام شهرستان قروه و آموزش به گروه های هنری و حمایت همه جانبه از تئاتر شدند.

تئاتر نیازمند تمرین و تکرار است

«سوران حسینی» عضو هیئت مدیریه خانه تئاتر تهران بزرگ و عضو هیئت مدیریه انجمن نمایش کردستان به عنوان یکی از داوران بخش خیابانی این دوره از جشنواره با بیان اینکه جشنواره تئاتر خیابانی ریشه در میان هنرمندان کُرد دارد از اینکه با وجود کمبود امکانات همچنان هنرمندان در این زمینه کار می کنند ابراز خوشحالی کرد.

به گفته او برگزاری چنین جشنواره هایی باعث ایجاد انگیزه در میان جوانانی می شود که علاقه به این هنر دارند لذا دولت باید حمایت لازم را از نمایش خیابانی داشته باشد چرا که هیچ وقت تئاتر و هنر در کردستان جدی گرفته نشده است.

«حسینی» با اشاره به اینکه هنرمندان بیشتر از توانایی خود تلاش می کنند، میزبانی شهرستان قروه با وجود داشتن هنرمندانی اصیل و متعهد را ارزشمند دانست و درباره آثار این دوره از جشنواره توضیح داد. «نباید برای کارهای جشنواره استانی انتظار بالا داشت و باید در سطح خود آن نگاه کرد. آثار نقاط ضعف و قوتی داشتند. در بین نمایش ها فرصت هایی بود که می شد از آن ها بهتر بهره برد. در هر حال باید بتوان نقاط ضعف را شناسایی و به نقاط قوت تبدیل کرد و این کار نیاز به تمرین و تکرار دارد».

دبیرخانه دائمی بخش خیابانی برای قروه ثبت شود

دیگر داور این بخش از جشنواره «پیمان دانشمند» بود. او که رئیس هیئت مدیره انجمن نمایش استان تهران است، تئاتر خیابانی را شاخصه ای برای استان کردستان دانست. «استان کردستان در برگزاری نمایش های خیابانی در کشور یک حالت ویژه ای دارد و به همین دلیل توقع از برگزاری چنین جشنواره هایی در این استان بالاست. در واقع خروجی جشنواره های تئاتر خیابانی در کردستان یک شرایط ویژه و خاصی دارد شاید چون مهد تئاتر خیابانی در همین کردستان شناخته شده همانند تئاتر خیابانی مریوان که بین المللی هم هست».

به گفته او همین که کردستان توانسته تئاتر خیابانی را در کنار تئاتر صحنه ای در جشنواره استان جای دهد و برگزار کند بسیار ارزشمند است چرا که در بسیاری از استان ها منجمله تهران هنوز موفق نشده اند چنین قدم بزرگی را بردارند.

«دانشمند» در ادامه به تفکیک بخش صحنه ای و خیابانی در دو شهرستان اشاره کرد و چنین کاری را مهم و ضروری خواند. «یکی از مسایل مهمی که ویژگی خاصی در این جشنواره ایجاد کرده همین تفکیک بخش خیابانی از صحنه ای و اجرای آن در دو شهرستان است و این بسیار کار مفید و اثربخشی بوده و نتیجه را هم مطلوب تر خواهد کرد».

این داور حوزه تئاتر در ادامه خواستار ثبت دبیرخانه دائمی بخش خیابانی جشنواره تئاتر استانی کردستان در شهرستان قروه شد. «بخش خیابانی جشنواره را اگر با همین وضعیت در همین شهرستان ادامه بدهند و ثبتش کنند خیلی زودتر به نتیجه مطلوب می رسد چون تجربه ثابت کرده وقتی جشنواره خیابانی در کنار صحنه ای در یک مکان اجرا می شود، بخش خیابانی زیر سایه صحنه ای گم شده و چندان به چشم نمی آید. لذا خیلی اثربخش خواهد بود اگر دبیرخانه دائمی این بخش در قروه ثبت شود».

«دانشمند» با تأکید بر اینکه هنر هرگز بازگشت به گذشته ندارد، از کیفیت آثار به نسبت قبل خبر داد. «کارهای خوبی در این دو روز اجرا شدند و تلاش هنرمندان جوان را دیدیم. به نظر من هرکجا که یک شمع کوچکی به نام هنر داریم قطعاً سال به سال آینه های مختلفی جلوی آن می گذارند که از لحاظ نور تقویت شود حتی اگر آن شمع از جهات دیگر تأمین نباشد و این آینه های همین بچه هایی هستند که علاقه به هنر دارند و تلاش می کنند».

مطابق سخنان او «آینده تئاتر کردستان همین بچه هایی هستند که علاقه به هنر دارند. اینجا ما با یک قیف باز طرفیم. قیفی که هرچه به جلوتر می رویم این گستردگی ادامه پیدا می کند».

رئیس هیئت مدیره انجمن نمایش استان تهران سپس به توجه پیشکسوتان حوزه تئاتر نسبت به جوانان اشاره کرد. «یکی از موارد مهم پیشکسوتانی هستند که این فرصت را در اختیار جوانان و دیگر افرادی قرار می دهند که تجربه خاصی ندارند اما علاقه به این کار و این رشته دارند. همین خود انگیزه جوانان را بالا می برد».

مطابق سخنان «پیمان دانشمند» کیفیت تئاتر شهرستان ها در بسیاری مواقع بالاتر از تئاتر تهران است. «ما در تهران اگر کار خوبی می بینیم نتیجه تلاش بچه های شهرستان هاست. شاید محیط متفاوت باشد اما وقتی جشنواره ای مانند جشنواره مریوان با آن کیفیت برگزار می شود ممکن است در تهران برگزار نشود و من احساس می کنم که نمایش خیابانی مریوان که یک ریشه انتقادی و اعتراضی دارد هیچ کمبودی نسبت به نمایش خیابانی در تهران ندارد و حتی خیلی هم جلوتر و پیشتاز است».

او به متولیان فرهنگ و ارشاد شهرستان قروه پیشنهاد جانمایی یک المان در محوطه پارک شهید بهشتی را در راستای معرفی این منطقه برای برگزاری جشنواره خیابانی داده است. «هدفم از این پیشنهاد این بود که وقتی مردم از این مکان رد می شوند و این المان را می بینند متوجه می شوند که اینجا یک مرکز هنری است و قطعاً اثربخش خواهد بود».

تئاتر خیابانی نیازمند آموزش است

چهره آشنای سینما که بسیاری او را در فیلم ها و سریال ها دیده اند دیگر داور این بخش از جشنواره بود. «علیرضا استادی» هنرمندی که عضو خانه نمایش تهران است از موفقیت هنرهای نمایش در کردستان گفت.

او استقبال مردم از تئاتر خیابانی را بی نظیر دانست و خطاب به مدیران مسئول خواستار توجه بیشتر به هنرمندان این بخش شد. هنرمندانی که دغدغه های استان را در قالب نمایش خیابانی به خوبی بیان کردند.

«استادی» به کیفیت کارها اشاره کرد. «خب کیفیت کارها خوب بود و این توأمان است که هم به هنر پیشکسوتان توجه شود و هم امر آموزش مورد توجه قرار گیرد. در واقع چیزی که من در آثار بچه ها دیدم فقدان آموزش هنرمندان در عرصه تئاتر خیابانی بود که بروز می کرد و امید دارم که در حوزه آموزش کار شود تا خروجی بهتری برای تماشگر داشته باشد».

به گفته او امر آموزش به صورت همزمان در کنار تولید آثار بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. این هنرمند یکی از اصلی ترین معیارها برای داوری آثار را جذب تماشگر و حضور همه هنرمندان در تولید کارهای خیابانی دانست.