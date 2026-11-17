به گزارش کردپرس، «کلودیو کوردونه» معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات سوریه، با تشریح آخرین وضعیت اجرای توافق میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF)، از تداوم برخی اختلافات اساسی در روند ادغام نهادها و نیروهای شمال و شرق سوریه خبر داد.

کوردونه در این نشست گفت روند اجرای توافق ۲۹ ژانویه همچنان ادامه دارد و بخشی از نیروهای سابق SDF به‌تدریج در ساختارهای دولتی سوریه ادغام می‌شوند. همچنین روند انتقال مسئولیت پرداخت حقوق این نیروها به دولت دمشق در حال انجام است؛ با این حال، هنوز درباره تعداد دقیق نیروهای ادغام‌شده و چگونگی تعیین تکلیف یگان‌های مدافع زنان (YPJ) توافق نهایی حاصل نشده است.

وی افزود موضوع آموزش به زبان کُردی و به‌رسمیت‌شناختن مدارک تحصیلی صادرشده از مدارس مناطق تحت مدیریت خودگردان نیز همچنان در دست بررسی و مذاکره قرار دارد. این مسائل از جمله موضوعات حل‌نشده‌ای هستند که بر روند ادغام ساختارهای اداری و آموزشی مناطق کُردنشین در نهادهای دولت سوریه تأثیر گذاشته‌اند.

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین اختلافات مربوط به مسکن، زمین و مالکیت املاک را از دیگر موانع مهم در مسیر بازگشت آوارگان به مناطق محل سکونت خود عنوان کرد و گفت حل‌وفصل این مسائل برای فراهم‌کردن زمینه بازگشت پایدار آوارگان ضروری است.

کوردونه در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات اخیر در شهر حسکه اشاره کرد که در آن شماری از معترضان خواستار اعمال حاکمیت دولت موقت سوریه شده بودند. به گفته وی، این اعتراضات واکنش‌های متفاوتی در میان جوامع عرب و کُرد این منطقه به دنبال داشته و ضرورت مدیریت اختلافات از طریق گفت‌وگو را برجسته کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشبرد توافق ادغام از مسیر مذاکرات سیاسی، خواستار پرهیز از اقدامات تقابلی شد و تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده باید با مشارکت طرف‌های ذی‌ربط و در چارچوب گفت‌وگو دنبال شود.

توافق ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه با هدف توقف درگیری‌ها و ادغام تدریجی ساختارهای نظامی و اداری مناطق شمال و شرق سوریه در نهادهای دولتی به امضا رسید. با وجود آغاز اجرای بخش‌هایی از این توافق، موضوعاتی همچون آینده نیروهای نظامی، جایگاه نهادهای مدیریت خودگردان، حقوق فرهنگی و آموزشی کردها و نحوه اداره مناطق کردنشین همچنان از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان طرفین محسوب می‌شوند.