کردپرس
حزب دموکرات بر آمادگی برای گفت‌وگو با اتحادیه میهنی تأکید کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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در دیدار با سرکنسول ایتالیا در اقلیم کردستان مطرح شد؛

حزب دموکرات بر آمادگی برای گفت‌وگو با اتحادیه میهنی تأکید کرد

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، در دیدار با سرکنسول ایتالیا در اقلیم کردستان، ضمن تشریح اقدامات سیاسی این حزب در دو سال گذشته و روندهای قانونی برای فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم، بر آمادگی حزب دموکرات برای گفت‌وگو با اتحادیه میهنی و مقابله با هرگونه تلاش برای تجزیه اقلیم کردستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس هیمن هورامی در تشریح جزئیات این دیدار اعلام کرد: در گفت‌وگو با توماسو سانسونی، سرکنسول ایتالیا در اقلیم کردستان، اقدامات سیاسی حزب دموکرات طی دو سال گذشته و روندهای قانونی طی‌شده برای فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان را تشریح کردیم.

وی با اشاره به ابتکار مسعود بارزانی برای برگزاری نشست و آغاز گفت‌وگو با اتحادیه میهنی کردستان افزود: حزب دموکرات آمادگی کامل خود را برای مشارکت در این گفت‌وگوها اعلام می‌کند.

عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی اقلیم کردستان تصریح کرد: حزب دموکرات و مردم کردستان برای مقابله با هرگونه تلاش خارج از چارچوب منافع کردستان که با هدف تجزیه اقلیم صورت گیرد، از هیچ ابزار و اقدامی دریغ نخواهند کرد.

بر اساس این گزارش، سرکنسول ایتالیا نیز در این دیدار بر حمایت کشورش از نهادهای قانونی و قانون اساسی در چارچوب اقلیمی متحد تأکید و بر ضرورت تداوم گفت‌وگوهای سیاسی و دستیابی به توافق میان جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان ابراز امیدواری کرد.

 

 
 
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