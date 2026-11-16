به گزارش خبرگزاری کردپرس هیمن هورامی در تشریح جزئیات این دیدار اعلام کرد: در گفت‌وگو با توماسو سانسونی، سرکنسول ایتالیا در اقلیم کردستان، اقدامات سیاسی حزب دموکرات طی دو سال گذشته و روندهای قانونی طی‌شده برای فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان را تشریح کردیم.

وی با اشاره به ابتکار مسعود بارزانی برای برگزاری نشست و آغاز گفت‌وگو با اتحادیه میهنی کردستان افزود: حزب دموکرات آمادگی کامل خود را برای مشارکت در این گفت‌وگوها اعلام می‌کند.

عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی اقلیم کردستان تصریح کرد: حزب دموکرات و مردم کردستان برای مقابله با هرگونه تلاش خارج از چارچوب منافع کردستان که با هدف تجزیه اقلیم صورت گیرد، از هیچ ابزار و اقدامی دریغ نخواهند کرد.

بر اساس این گزارش، سرکنسول ایتالیا نیز در این دیدار بر حمایت کشورش از نهادهای قانونی و قانون اساسی در چارچوب اقلیمی متحد تأکید و بر ضرورت تداوم گفت‌وگوهای سیاسی و دستیابی به توافق میان جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان ابراز امیدواری کرد.