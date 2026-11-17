سروه عبدالواحد:

وزیر محیط زیست عراق با طرح اتهاماتی علیه بارزانی ها و حزب دموکرات کردستان، از ادامه قاچاق نفت، فشار بر نمایندگان پارلمان و تهدید خانواده‌های آنان سخن گفت و تأکید کرد که این حزب در حال حاضر نصاب لازم برای برگزاری جلسات پارلمان را در اختیار ندارد.

به گزارش کردپرس، سروه عبدالواحد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به آنچه تعارض میان شعارها و عملکرد حزب دموکرات خواند، نوشت: از این خیال‌پردازی‌ها که خودتان نیز به آن باور ندارید دست بردارید و تلاش نکنید منافع شخصی خود را به‌عنوان منافع ملی به مردم بفروشید.

وی پرونده قاچاق نفت، آسیب رساندن به منافع و مطالبات مالی شرکت‌های نفتی آمریکایی، انکار حقوق مردم اقلیم کردستان و بی‌اعتنایی به درد و رنج شهروندان را از جمله مواردی دانست که به گفته او، نیازمند پاسخگویی و رسیدگی هستند.

وزیر محیط زیست عراق همچنین تأکید کرد کسانی که منافع خانواده خود را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند، حق ندارند ادعای دفاع از اقلیم کردستان را مطرح کنند.

سروه عبدالواحد در بخش دیگری از اظهارات خود، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «عراق ۲۴»، درباره ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان و شکایت اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو در دادگاه فدرال عراق توضیح داد.

وی مدعی شد دادگاه فدرال درخواست توقف فعالیت پارلمان کردستان را رد نکرده، بلکه صرفاً با صدور دستور "سالاری" موافقت نکرده و اصل شکایت همچنان به قوت خود باقی است.

سروه عبدالواحد همچنین گفت حزب دموکرات کردستان در حال حاضر نصاب لازم برای برگزاری جلسات پارلمان را در اختیار ندارد؛ زیرا یکی از نمایندگانی که در تأمین نصاب جلسه ازسرگیری فعالیت پارلمان مشارکت داشته، از نمایندگی استعفا کرده است و به این ترتیب، به ادعای وی، حزب دموکرات دیگر از نصاب ۵۰ نماینده به‌علاوه یک برخوردار نیست.

وی در ادامه مدعی شد نمایندگانی که در جلسه ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان شرکت کرده بودند، در هتل دیوان اربیل تحت فشار و محدودیت قرار گرفته و اجازه خروج از هتل را نداشتند؛ موضوعی که به گفته سروه عبدالواحد، با توجیه تأمین امنیت آنان صورت گرفته بود.

او همچنین ادعا کرد که حزب دموکرات حتی نمایندگان حاضر در این جلسه را به ربودن فرزندانشان تهدید کرده بود و یکی از همان نمایندگان نیز پس از این اتفاق از نمایندگی استعفا داده است.

وزیر محیط زیست عراق در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به خانواده بارزانی گفت این خانواده درصدد است حکومت در اربیل تا زمان مرگ آخرین عضو خانواده بارزانی ادامه پیدا کند.

سروه عبدالواحد همچنین مدعی شد علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به آنان اطلاع داده است که حزب دموکرات کردستان همچنان به قاچاق نفت ادامه می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات سیاسی میان حزب دموکرات کردستان از یک سو و اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو از سوی دیگر، بر سر مشروعیت و نحوه ازسرگیری فعالیت پارلمان اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد.