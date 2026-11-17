به گزارش کردپرس، ۲۷ حزب و جریان سیاسی کُرد در مناطق شمال و شرق سوریه روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر، با انتشار بیانیه‌ای مشترک در شهر قامشلو، نسبت به روند بازسازمان‌دهی و ادغام نهادهای عمومی، به‌ویژه بخش آموزش، ابراز نگرانی کردند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این بیانیه در یک نشست خبری در ساختمان روابط شهر قامشلو قرائت شد. نارین متینی، رئیس جنبش آینده کُرد، متن کُردی بیانیه را خواند و لقمان احمد، رئیس مشترک حزب سبز دموکراتیک، نسخه عربی آن را ارائه کرد.

احزاب امضاکننده بیانیه اعلام کردند تلاش برای تحمیل یک الگوی یک‌جانبه در مدیریت بخش آموزش، با اصول تفاهم‌های پیشین میان طرف‌های سوری مغایرت دارد و می‌تواند دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی مردم مناطق کُردنشین را با خطر مواجه کند.

در این بیانیه تأکید شد که ادغام نهادهای آموزشی در ساختار دولت دمشق بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اداری مناطق کُردنشین، نوعی بازگشت به تمرکزگرایی خواهد بود و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای دستیابی به توافقی پایدار در سوریه باشد.

محکومیت ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه «روژآوا»

بخش دیگری از بیانیه به حوادث روز دوشنبه ۱۶ نوامبر در دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو اختصاص داشت. احزاب کُرد ورود نیروهای امنیتی به محوطه دانشگاه و استفاده از زور و گاز اشک‌آور علیه دانشجویان معترض را محکوم کردند و این اقدامات را نقض حرمت مراکز دانشگاهی و حقوق دانشجویان برای بیان مسالمت‌آمیز مطالبات خود دانستند.

اعتراضات پس از آن آغاز شد که هیئتی از دولت موقت سوریه برای بررسی سازوکار ادغام دانشگاه «روژآوا» در نظام آموزش عالی این کشور به دانشگاه مراجعه کرد. دانشجویان خواستار حفظ استقلال دانشگاه، تداوم فعالیت رشته‌های تحصیلی و به‌رسمیت‌شناختن مدارک تحصیلی خود شده بودند.

با افزایش تنش‌ها، نیروهای امنیتی وارد محوطه دانشگاه شدند و برای متفرق‌کردن دانشجویان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. بر اساس گزارش روداو، در جریان این درگیری‌ها حدود ۲۵ دانشجو زخمی شدند؛ آماری که از سوی این رسانه به نقل از دانشجویان و منابع مرتبط گزارش شده است.

مطالبه به‌رسمیت‌شناختن زبان کُردی

۲۷ حزب و جریان سیاسی کُرد همچنین از دولت موقت سوریه به دلیل تأخیر در به‌رسمیت‌شناختن زبان کُردی در نهادهای دولتی و برنامه‌های آموزشی انتقاد کردند.

در این بیانیه از تدوین قانون اساسی جدید سوریه به‌گونه‌ای که زبان کُردی در کنار زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شود، حمایت شده است. احزاب کُرد همچنین خواستار تضمین حق آموزش به زبان مادری و استفاده از زبان کُردی در نظام آموزشی و نهادهای اداری شدند.

آنها تأکید کردند که حفظ ویژگی‌های فرهنگی و زبانی جوامع مختلف سوریه باید یکی از اصول اصلی هرگونه توافق درباره آینده ساختار سیاسی و اداری این کشور باشد.

در پایان، احزاب امضاکننده خواستار توقف فوری اقدامات امنیتی در محیط دانشگاه‌ها، شناسایی و پاسخگو کردن مسئولان حوادث دانشگاه «روژآوا» و اجرای مفاد توافق‌های پیشین درباره حفظ ویژگی‌های فرهنگی و اداری مناطق کُِردنشین شدند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که موضوع ادغام نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار دولت موقت سوریه، به‌ویژه آینده دانشگاه «روژآوا»، آموزش به زبان کُردی و حفظ استقلال نهادهای آموزشی، به یکی از محورهای اختلاف میان طرف‌های کُردی و دولت دمشق تبدیل شده است.