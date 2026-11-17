محمد فیصل کریم‌خان برادوستی، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان اقلیم، پس از حضور در نخستین نشست پارلمان در دوره ششم، استعفای خود را تقدیم هیئت‌رئیسه کرد.

به گزارش کردپرس محمد فیصل کریم‌خان برادوستی، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان اقلیم کردستان، استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد.

برادوستی که در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۴، به‌عنوان نامزد شماره پنج حوزه انتخابیه اربیل، ۹ هزار و ۷۳۳ رأی کسب کرده بود، در جایگاه دوم فهرست اتحادیه میهنی قرار داشت و به‌عنوان نماینده دوره ششم پارلمان انتخاب شده بود. وی پیش‌تر در نخستین نشست پارلمان کردستان در تاریخ 4 نوامبر در این دوره حضور یافته بود.

بر اساس اعلام کارزان محمد، رئیس سازمان «ریزلت» ویژه امور انتخاباتی، لقمان وردی، نامزد شماره دو اتحادیه میهنی در حوزه اربیل که در انتخابات ۲۰۲۴ موفق به کسب ۴ هزار و ۶۰۶ رأی شده و نخستین نامزد ذخیره این فهرست است، جایگزین برادوستی خواهد شد.

با این حال، به دلیل اعمال سهمیه زنان، نیشتمان ناوپردانی با کسب یک‌هزار و ۸۱۹ رأی در جایگاه ذخیره زنان قرار دارد.