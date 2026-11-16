علی حمه‌صالح با انتقاد از آنچه فعالیت تانکرهای قاچاق حامل نفت به مقصد ایران، ترکیه و سوریه خواند، از مقام‌های اقلیم کردستان پرسید اگر تداوم فعالیت این تانکرها موجب بروز مشکل برای اقلیم و اطلاع دولت عراق از این روند می‌شود، چرا برای توقف قاچاق نفت اقدامی صورت نمی‌گیرد؟

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح در اظهاراتی با انتقاد از نحوه مواجهه با موضوع انتقال نفت از طریق تانکرها به کشورهای همسایه، به حساسیت‌هایی که درباره انتشار اخبار این تانکرها وجود دارد، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند نباید تا این اندازه درباره تانکرهایی که به مقصد ایران، ترکیه و سوریه حرکت می‌کنند اطلاع‌رسانی شود، اظهار داشت: استدلال این افراد آن است که انتشار چنین اطلاعاتی ممکن است موجب آگاهی دولت عراق از این روند و ایجاد مشکلاتی برای اقلیم کردستان شود.

حمه‌صالح در واکنش به این رویکرد پرسید: اگر می‌دانید که فعالیت این تانکرها برای اقلیم کردستان مشکل ایجاد می‌کند، چرا به فعالیت تانکرهای حامل نفت قاچاق پایان نمی‌دهید؟

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع انتقال نفت از اقلیم کردستان و سازوکار نظارت بر جابه‌جایی و صادرات آن، بار دیگر به یکی از محورهای بحث درباره روابط نفتی و اختلافات میان بغداد و اربیل تبدیل شده است.