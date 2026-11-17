دادستان عمومی و انقلاب ایلام با اعلام پیگرد قضایی مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در پی واژگونی اتوبوس کارکنان این شرکت در محور دشت‌عباس - مورموری ، گفت: پس از وقوع این حادثه، دستورهای قضایی لازم صادر شد و بررسی ابعاد مختلف حادثه در مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش کرد پرس عبدالوهاب بخشنده روز سه‌شنبه در تشریح روند رسیدگی به این حادثه گفت: پس از بررسی میدانی، دریافت گزارش‌ها و وصول نظر کارشناسان تصادف، نتایج کارشناسی و تحقیقات انجام‌شده بررسی شد و در پایان مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زیر پیگرد قانونی قرار گرفتند.

دادستان مرکز استان ایلام گفت: رسیدگی قضایی با رعایت قانون و حقوق همه طرف‌ها ادامه دارد و در صورت اثبات هرگونه کوتاهی یا تخلف، با عوامل آن برابر مقررات برخورد خواهد شد.

بخشنده افزود: دستگاه قضایی و انتظامی ابعاد گوناگون این حادثه را بررسی می‌کنند و پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، جزئیات و نتایج به آگاهی مردم خواهد رسید.

وی با تاکید بر حفظ حقوق جان‌باختگان، مصدومان و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: حقوق همه آسیب‌دیدگان این سانحه از راه قانونی پیگیری می‌شود و دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد حادثه و اجرای عدالت از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان (NGL) دهلران شامگاه شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان و در محدوده «سه‌گر»، حوالی چاه‌های نفت واژگون شد.

۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر دیگر نیز با مصدومیت و آسیب‌دیدگی‌ در مراکز درمانی شهرستان‌های همجوار و مرکز استان برای مراقبت‌های ویژه پزشکی بستری شدند.