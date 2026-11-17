تنها چند روز پس از اعلام موجودیت «اتحاد ملی کردستان» موسوم به هەڤبەندی در دیاربکر، نیروهای امنیتی ترکیه طی عملیاتی هم‌زمان در چهار استان، ۹ نفر از اعضا و مدیران احزاب تشکیل‌دهنده این ائتلاف، از جمله بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کردستان، را بازداشت کردند.

به گزارش کردپرس، در چارچوب تحقیقات دادستانی کل دیاربکر علیه ائتلاف تازه‌تأسیس هەڤبەندی (HEVBENDÎ)، صبح امروز عملیات هم‌زمانی در آنکارا، دیاربکر، باتمان و ماردین انجام شد.

به نوشته روزنامه جمهوریت، در جریان این عملیات، بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کردستان، حسن داغ‌تکین، معاون این حزب، فؤاد اونن، از مدیران پل‌کورد، محمد جان آزبی، معاون حزب میهن‌پرستان کردستان، علی اونجو، روژبین بوکون، علی چِوِن، آریان سرهات و علی آیدین بازداشت شدند.

بایرام بوزیل و حسن داغ‌تکین در آنکارا و فؤاد اونن در شهرستان دِریک ماردین بازداشت شده‌اند. گزارش‌های اولیه شمار بازداشت‌شدگان را هفت نفر اعلام کرده بودند، اما با بازداشت دو نفر دیگر، این تعداد به ۹ نفر افزایش یافت.

تاکنون دادستانی دیاربکر یا وزارت کشور ترکیه بیانیه رسمی و مفصلی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان منتشر نکرده‌اند.

واکنش حزب سوسیالیست کردستان

حزب سوسیالیست کردستان در واکنش به بازداشت اعضا و مدیران هەڤبەندی، این عملیات را محکوم کرد و اعلام کرد فشارها مانع ادامه فعالیت این ائتلاف نخواهد شد.

این حزب در بیانیه خود اعلام کرد: «فشارها ما را مرعوب نخواهد کرد و همچنان از هەڤبەندی حمایت خواهیم کرد.»

حزب میهن‌پرستان کردستان نیز با انتشار اسامی بازداشت‌شدگان، عملیات نیروهای امنیتی علیه اعضای ائتلاف را محکوم و خواستار آزادی فوری آنان شد.

عملیات امروز در شرایطی انجام شده است که تنها چند روز از تأسیس هەڤبەندی می‌گذرد و فعالیت عملی این ائتلاف هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. بازداشت رهبران و اعضای آن اکنون به نخستین آزمون سیاسی و حقوقی این اتحاد تازه‌تأسیس تبدیل شده است.

ائتلافی که چند روز پیش در دیاربکر تأسیس شد

لازم به یادآوری است که این ائتلاف سیاسی جدید با نام «ائتلاف ملی کردستان» و نام اختصاری «HEVBENDÎ» چند روز پیش در دیاربکر تشکیل شد. تأسیس این ائتلاف در کنفرانسی با حضور ۱۷۰ سیاست‌مدار کرد در روز هفتم نوامبر ۲۰۲۶ به تصویب رسید و دو روز بعد، نهم نوامبر، در یک نشست خبری در هتل میتانی منطقه ینی‌شهر دیاربکر رسماً به افکار عمومی اعلام شد.

براساس بیانیه پایانی، «ابتکار ملی کردستان»، PÊLKURD، حزب دموکرات کردستان–باکور (PDK-BAKUR)، حزب سوسیالیست کردستان (PSK)، حزب میهن‌پرستان کردستان (PWK)، جنبش VEJÎN و شماری از شخصیت‌های مستقل کردستانی از اعضای مؤسس این ائتلاف هستند.

تشکیل جبهه‌ای مشترک میان احزاب و جریان‌های مختلف کرد، تقویت همکاری سیاسی، دفاع از حقوق ملی کردها و دستیابی به موضعی مشترک در برابر تحولات ترکیه و منطقه، از اهداف اعلام‌شده این ائتلاف است.