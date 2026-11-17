معاون عمرانی استاندار:

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استانداری کرمانشاه استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی را یک تهدید جدی برای سلامت جامعه دانست و گفت: استفاده از کودهای طبیعی به حفاظت از خاک‌ پیشگیری از فرسایش آن و تولید محصولات کشاورزی سالم و مفید بسیار کمک می‌کند.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه حفاظت از خاک استانداری که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی یکی از اتفاق مهم در راستای صیانت از منابع حیاتی و توسعه پایدار کشور بود.

وی تاکید کرد: این قانون نشانگر یک عزم ملی در نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فرسایش و تخریب یک سرمایه ملی در راستای امنیت غذایی و تداوم‌ حیات بشری است.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: در این میان سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان‌ دستگاه‌ متولی حفاظت از خاک‌‌ در عرصه های طبیعی و اراضی قابل کشاورزی استان، یک وظیفه بسبار مهم را عهده دار است.

وی استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و مواد غیر مجاز در حوزه کشاورزی را تهدیدی بسبار جدی برای سلامت جامعه توصیف کرد و گفت: استفاده از کودهای طبیعی به حفاظت از خاک‌ پیشگیری از فرسایش آن و تولید محصولات کشاورزی سالم و مفید بسبار کمک می‌کند.

نجفی ضرورت بهره‌گیری از مشارکت فعال و آگاهانه مردم را لازمه موفقیت برنامه‌های حوزه کشاورزی دانست و تاکید کرد و گفت: فرهنگ سازی و برگزاری کلاس‌های علمی و آموزشی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی پیرامون خطرات فرسایش خاک و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و مواد غیرمجاز و تهدیدات بسیار جدی آن برای سلامت مردم و امنیت غذایی کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌‌‌های پیش رفته، گام های بسبار مهمی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع آب و خاک و تولید محصولات ارگانیک و سالم برداشته اند و در استان ما هم دستگاه‌های متولی باید بسترهای لازم را برای بهره‌گیری از این تجربیات ارزشمند فراهم کنند.

در این نشست گزارشی پیرامون تبیین و تشریح شعار سال روز جهانی خاک و آثار مخرب فشردگی خاک بر امنیت غذایی ارائه و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.