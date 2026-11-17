استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است
به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه حفاظت از خاک استانداری که با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی یکی از اتفاق مهم در راستای صیانت از منابع حیاتی و توسعه پایدار کشور بود.
وی تاکید کرد: این قانون نشانگر یک عزم ملی در نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فرسایش و تخریب یک سرمایه ملی در راستای امنیت غذایی و تداوم حیات بشری است.
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: در این میان سازمان جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه متولی حفاظت از خاک در عرصه های طبیعی و اراضی قابل کشاورزی استان، یک وظیفه بسبار مهم را عهده دار است.
وی استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و مواد غیر مجاز در حوزه کشاورزی را تهدیدی بسبار جدی برای سلامت جامعه توصیف کرد و گفت: استفاده از کودهای طبیعی به حفاظت از خاک پیشگیری از فرسایش آن و تولید محصولات کشاورزی سالم و مفید بسبار کمک میکند.
نجفی ضرورت بهرهگیری از مشارکت فعال و آگاهانه مردم را لازمه موفقیت برنامههای حوزه کشاورزی دانست و تاکید کرد و گفت: فرهنگ سازی و برگزاری کلاسهای علمی و آموزشی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی پیرامون خطرات فرسایش خاک و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و مواد غیرمجاز و تهدیدات بسیار جدی آن برای سلامت مردم و امنیت غذایی کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیش رفته، گام های بسبار مهمی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع آب و خاک و تولید محصولات ارگانیک و سالم برداشته اند و در استان ما هم دستگاههای متولی باید بسترهای لازم را برای بهرهگیری از این تجربیات ارزشمند فراهم کنند.
در این نشست گزارشی پیرامون تبیین و تشریح شعار سال روز جهانی خاک و آثار مخرب فشردگی خاک بر امنیت غذایی ارائه و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
دیدگاه کاربران