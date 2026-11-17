فرمانده سپاه کردستان:

سرویس کردستان - فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به نقش پیشمرگان مسلمان کرد در تأمین امنیت شمال غرب کشور گفت: امنیت امروز کردستان نتیجه سال ها ایثارگری، فداکاری و تلاش مستمر رزمندگانی است که برای دفاع از مردم و نظام اسلامی از جان خود گذشتند.

به گزارش کرد پرس، سردار جمشید رضایی در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با گرامیداشت یاد و خاطره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان اظهار کرد: پیشمرگان مسلمان کرد و رزمندگان دوران انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف، بخش مهمی از عمر و توان خود را برای دفاع از ارزش های انقلاب و برقراری امنیت در منطقه صرف کردند.

وی افزود: آرامش و امنیت کنونی استان حاصل مجاهدت نیروهایی است که در شرایط دشوار و با پذیرش خطرهای فراوان، مسئولیت دفاع از مردم و مقابله با تهدیدها را بر عهده داشتند و شماری از آنان، از جمله شهدای انصار و پیشمرگان مسلمان کرد، در این مسیر به شهادت رسیدند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به جایگاه ایثارگران و پیشکسوتان عرصه دفاع از انقلاب بیان کرد: برخی از رزمندگان با نثار جان خود به عهدشان وفا کردند و به مقام شهادت رسیدند و پیشکسوتان این عرصه نیز همچنان با پایبندی به آرمان های انقلاب اسلامی در مسیر دفاع از نظام و کشور فعالیت می کنند.

رضایی در ادامه با اشاره به اقدامات گروهک های ضدانقلاب، به ویژه گروهک پژاک، گفت: فعالیت این گروهک ها به شهادت تعدادی از نیروهای همکار منجر شده است، اما رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا با هدایت و پشتیبانی فرماندهان سپاه، اقدامات عملیاتی مؤثری برای مقابله با این گروه ها انجام داده اند.

وی از کشته شدن بیش از ۱۰ نفر از اعضای گروهک های مورد اشاره در عملیات های اخیر خبر داد و افزود: اعضای این گروهک ها نیز به شرایط دشوار فعالیت خود در برابر نیروهای سپاه اذعان کرده اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با تأکید بر استمرار امنیت در استان اظهار کرد: امنیت کردستان بر پایه مشارکت مردم و فداکاری نیروهای مدافع امنیت شکل گرفته و با تداوم این مجاهدت ها و همراهی شهروندان تقویت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فضاسازی رسانه ای علیه مردم کردستان افزود: دشمنان با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می کنند از طریق عملیات تبلیغاتی و رسانه ای، چهره مردم استان را مخدوش کنند، اما مردم کردستان در مقاطع مختلف حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان داده اند.

رضایی همراهی مردم استان در تحولات و حوادث اخیر را قابل تقدیر دانست و گفت: شهروندان کردستان در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان با حمایت از نیروهای مسلح و مجموعه های امنیتی، نقش مؤثری در حفظ انسجام و امنیت استان ایفا کردند.