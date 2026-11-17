معاون دانشگاه کردستان:

سرویس کردستان - معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، خلاقیت و توانمندی دانشجویان را مهم ترین پشتوانه جشنواره ملی رویش دانست و گفت: این رویداد فرهنگی فرصتی برای بروز استعدادها، ارائه ایده های نو و معرفی ظرفیت های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های کشور است.

به گزارش کرد پرس، مهدی صالحی در آیین اختتامیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت دانشگاهیان و حضور مهمانان در این رویداد، زمینه پویایی بیشتر فضای فرهنگی و علمی دانشگاه را فراهم کرد.

وی با اشاره به تلاش مجموعه دانشگاه کردستان برای میزبانی این جشنواره افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور شرکت کنندگان و مهمانان از اولویت های برگزارکنندگان بود و امیدواریم این حضور، خاطره ای خوش و ماندگار برای آنان به همراه داشته باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان با قدردانی از عوامل اجرایی و داوران جشنواره بیان کرد: برگزاری رویدادی در این سطح، نیازمند هماهنگی و همکاری بخش های مختلف است و مجموعه ستاد وزارت علوم و داوران نیز با ارزیابی دقیق و منصفانه آثار، در برگزاری شایسته آن نقش داشتند.

صالحی با تأکید بر جایگاه دانشجویان در این جشنواره ادامه داد: آثار ارائه شده، حاصل خلاقیت، اندیشه و تلاش دانشجویان است و همین ظرفیت ها هویت اصلی جشنواره ملی رویش را شکل می دهد؛ از این رو دانشجویان را باید صاحبان اصلی این رویداد فرهنگی دانست.

وی همچنین از همراهی مدیران، کارکنان و عوامل اجرایی دانشگاه کردستان در برگزاری جشنواره قدردانی کرد و گفت: تحقق میزبانی این رویداد بدون مشارکت و تلاش بخش های مختلف دانشگاه امکان پذیر نبود.

معاون دانشگاه کردستان با اشاره به گستردگی برنامه های جشنواره و احتمال وجود برخی کاستی ها اظهار کرد: تلاش مجموعه دانشگاه بر ارائه میزبانی شایسته و فراهم کردن شرایط مطلوب برای شرکت کنندگان متمرکز بود و امیدواریم مهمانان با نگاه مثبت، نواقص احتمالی را ببخشند.