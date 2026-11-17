سرویس آذربایجان غربی- فرماندار ویژه مهاباد گفت: برنامه‌ریزی برای استانداردسازی مسیر دسترسی به غار سهولان مهاباد و حذف ۶ نقطه حادثه‌خیز آن انجام شده است.

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری اظهار کرد: غار سهولان دومین غار بزرگ آبی ایران است که سالانه گردشگران زیادی از این غار بازدید می‌کنند از این رو تقویت زیرساخت‌های گردشگری آن با جدیت پیگیری می‌شود.

فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به مشکلات دسترسی به غار سهولان افزود: جاده برهان، مسیر ارتباطی مهاباد به بوکان، یکی از مشکلات دسترسی به این مجموعه گردشگری است که در همین راستا، برنامه‌ریزی برای استانداردسازی مسیر و حذف ۶ نقطه حادثه‌خیز آن انجام شده است.

او راه‌اندازی اماکن اقامتی و بوم‌گردی در محدوده غار سهولان، احداث سالن انتظار مسافران، ایجاد بازارچه عرضه کالاهای محلی و احداث پارکینگ را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد و گفت: طرح توجیهی این برنامه‌ها با همکاری یکی از مراکز دانشگاهی استان در حال تدوین و برنامه‌ریزی است.

پیشتر نیز استاندار آذربایجان‌غربی از انجام مطالعات طرح توسعه غار سهولان با همکاری مراکز دانشگاهی خبر داد و گفته بود: در برنامه توسعه سهولان، علاوه بر حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران مورد توجه قرار دارد.

رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن طرح، عملیات اجرایی با سرعت و به‌صورت مرحله‌بندی شده آغاز خواهد شد، تاکید کرد: این مسیر با بهره‌گیری از تجربه طرح‌های توسعه‌ای مجموعه‌هایی همچون آرامگاه شمس تبریزی و تپه حسنلو دنبال می‌شود.