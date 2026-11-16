علی حمه‌صالح رئیس جنبش موضع میهنی، با انتقاد از مواضع احزاب مخالف انحلال پارلمان اقلیم کردستان، تأکید کرد که انحلال دوره فعلی پارلمان همچنان درست‌ترین گزینه است.

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی با انتقاد از آنچه سیاست‌ورزی کوته‌بینانه و مخالفت نادرست خواند، بار دیگر بر درخواست خود برای انحلال دوره فعلی پارلمان کردستان تأکید کرد.

وی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: زمانی که برای انحلال این دوره پارلمان شکایت کردیم، برخی با تمام توان در برابر ما ایستادند و حتی مدعی شدند این اقدام را به خاطر حزب دموکرات کردستان انجام می‌دهند.

علی حمه‌صالح افزود: این افراد بعداً به‌جای درخواست انحلال پارلمان، صرفاً برای توقف فعالیت‌های آن شکایت کردند، اما دادگاه عالی فدرال عراق این درخواست را رد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که انحلال دوره فعلی پارلمان کردستان همچنان بهترین گزینه‌ مطرح از نگاه اوست.