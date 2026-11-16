دادستان کرمانشاه دستور جلب افراد مرتبط با فوت دختر دانشآموز را صادر کردد
به گزارش کردپرس؛ حمید رضا کریمی از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دختر دانشآموزی به نام سوگند خبر داد و گفت: در راستای بررسی دقیق ابعاد این حادثه، دستورات قضایی لازم صادر شده و تحقیقات برای روشن شدن علت و چگونگی وقوع این اتفاق با جدیت ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی همهجانبه موضوع اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و دستور جلب افراد مرتبط با موضوع صادر شده تا ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر تحقیقات قضایی و بررسیهای تخصصی با هدف مشخص شدن علت فوت و تعیین دقیق چگونگی وقوع حادثه از جمله بررسی فرضیههای قتل یا خودکشی در حال انجام است گفت: تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی این اتفاق اظهارنظر کرد.
کریمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و دقت موضوع را پیگیری میکند، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت، از اولویتهای رسیدگی به این پرونده است و نتایج بررسیها پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاعرسانی خواهد شد.
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