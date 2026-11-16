سرویس کرمانشاه _ دادستان مرکز استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی فوت دانش‌آموز کرمانشاهی، گفت: دستور جلب افراد مرتبط با این پرونده صادر شده است.

به گزارش کردپرس؛ حمید رضا کریمی از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دختر دانش‌آموزی به نام سوگند خبر داد و گفت: در راستای بررسی دقیق ابعاد این حادثه، دستورات قضایی لازم صادر شده و تحقیقات برای روشن شدن علت و چگونگی وقوع این اتفاق با جدیت ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه موضوع اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و دستور جلب افراد مرتبط با موضوع صادر شده تا ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر تحقیقات قضایی و بررسی‌های تخصصی با هدف مشخص شدن علت فوت و تعیین دقیق چگونگی وقوع حادثه از جمله بررسی فرضیه‌های قتل یا خودکشی در حال انجام است گفت: تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی این اتفاق اظهارنظر کرد.

کریمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و دقت موضوع را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت، از اولویت‌های رسیدگی به این پرونده است و نتایج بررسی‌ها پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.