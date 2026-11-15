خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای24آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای24آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای24 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی وجود بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی خبر بعدی سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان
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