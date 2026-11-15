به گزارش کردپرس، از اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان؛ خدیجه معصومی، در نشست خبری به مناسبت سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفت: هفته کتاب و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه کتاب و کتابخوانی در رشد و تعالی جامعه و یادآوری مسئولیت مشترکمان در توسعه فرهنگ دانایی و گسترش دسترسی مردم به منابع و فرصت های فرهنگی است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های بی وقفه کارکنان کتابخانه های عمومی استان در راستای ارائه خدمات فرهنگی اثربخش به اقشار مختلف مردم و نیز همراهی اصحاب رسانه در نمود فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تنویر افکار عمومی، گفت: یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری های راهبردی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حرکت از الگوی کتابخانه‌محور به سمت رویکرد جامعه‌محور و مخاطب‌مدار است.

به گفته معصومی؛ در این رویکرد کتابخانه عمومی به مثابه یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه در دسترس می‌باشد؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، شناخت دقیق نیازهای جامعه، گسترش دسترسی عادلانه به خدمات، ارتقای کیفیت تجربه مخاطبان و افزایش اثربخشی خدمات، بیش از پیش در این رویکرد مورد توجه است.

اولویت توسعه متوازن و باز توزیع جغرافیایی خدمات است

وی افزود: ما در چند محور به دنبال این اهداف هستیم که محور اول، توسعه متوازن و بازتوزیع جغرافیایی خدمات با اولویت مناطق کم برخودار بر اساس اسناد آمایش های سرزمینی به ویژه در مناطق دور از کتابخانه است.

وی ادامه داد: محور دوم تسهیل، یکپارچگی و فراگیرسازی دسترسی به خدمات است و سومین محور، تقویت نقش کتابدار و مشارکت فعال مخاطبان در انتخاب کتاب و مجموعه سازی است.

معصومی ادامه داد: در استان آذربایجان‌غربی ۱۳۹ نقطه خدمت با زیربنای ۴۶هزار ۴۷۶ مترمربع شامل ۱۰۲ نقطه خدمت شهری معادل ۷۳ در صد نقاط خدمت و ۳۷ نقطه روستایی معادل ۲۷ درصد کل نقاط خدمت کتابخانه ای است؛ هم چنین ۲۲ نقطه خدمتی شامل ۱۵ درصد نقاط خدمت، تحت پوشش کتابخانه‌های عمومی سیار هستند.

افزایش ٦نقطه خدمت با افتتاح دو کتابخانه در هفته کتاب

وی اظهار کرد: در هفته کتاب سال جاری یک کتابخانه عمومی روستایی با عنوان «شهدای میناب۱۶۸» در روستای «دلزی» شهرستان سلماس با زیربنای ۲۵۸ مترمربع و اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال که ساختمان آن با مساعدت فرمانداری و توسط بخشداری کوهسار به صورت حق انتفاع جهت بهره برداری به عنوان کتابخانه عمومی، به نهاد واگذار شده است، افتتاح خواهد شد؛

معصومی بیان کرد: هم چنین، اولین کتابخانه عمومی سیار شهرستان مهاباد، با مساعدت نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی راه اندازی خواهد شد و تجهیز آن توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده و به پنج نقطه خدمتی، خدمات کتابخانه‌ای ارائه خواهد کرد و در مجموع، شش نقطه خدمتی با افتتاح این دو کتابخانه به مجموع نقاط خدمتی، افزوده خواهد شد.

بازطراحی کتابخانه «مستوره کردستانی» در بوکان

وی تصریح کرد: هم اکنون، استان ما دارای ۷۸ کتابخانه عمومی ثابت و سیار نهادی، ۲۶ کتابخانه مشارکتی و مستقل و ۱۷ سالن مطالعه خودگردان مجوزدار است؛ در یک سال گذشته، دو کتابخانه عمومی سیار و یک کتابخانه ثابت با عنوان «استاد دکتر محمدعلی موحد» در شهرستان خوی و در جوار بارگاه شمس تبریزی با رویکرد کتابخانه گردشگری افتتاح شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در یک سال گذشته، بیش از ۳۸ هزار جلد کتاب توسط مردم و نهادها و خیرین به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است؛ ۱۳ کتابخانه، برای گذر از رویکرد سنتی، بازطراحی، تجهیز و شاداب سازی شده است و در حال حاضر کتابخانه «مستوره کردستانی» در شهرستان بوکان در حال بازطراحی است.

١٣ پروژه کتابخانه عمومی در حال احداث و تکمیل

معصومی تصریح گفت: هم اکنون، ۱۳ پروژه کتابخانه‌ای با متراژ ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال اجرا است؛ که مهم ترین آنها، پروژه کتابخانه عمومی «ابن سینا» در شهرستان سردشت با زیربنای ۶۵۰ مترمربع و پیشرفت ۵۳ درصدی و کتابخانه عمومی منطقه مکریان در شهرستان بوکان با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و پیشرفت ۴۵ درصدی از این پروژه‌ها هستند؛ و مجری این پروژه ها اداره کل راه و شهرسازی می‌باشد.

٢ کتابخانه عمومی در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی

معصومی گفت: برای اولین بار در استان دو پروژه کتابخانه عمومی شامل کتابخانه نالوس اشنویه با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و پیشرفت ۵۰ درصدی و کتابخانه نازک علیا در شهرستان پلدشت با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و پیشرفت ۳۰ درصدی با مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال، در فهرست طرح‌های نشان دار مالیاتی قرار گرفته اند.

«هم‌خوان «و «به خوان» دو اقدام نهاد کتابخانه عمومی کشور در راستای هوشمندسازی و فناوری‌

مدیر کل کتابخانه های استان با اشاره به خدمات فناورانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: هم‌خوان نسل تازه‌ای از خدمات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است؛ درگاهی هوشمند، پویا و آینده‌نگر کهآینده‌نگر که با هدف تحول در تجربه‌ی کاربری و ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی طراحی شده است. هم‌خوان فقط یک سامانه‌ی خدماتی نیست؛ پلی است میان مردم و دنیای گسترده‌ی دانش، مطالعه و یادگیری؛ هم چنین عضویت رایگان و مادام العمر تمامی شهرواندان با عضویت سراسری سطح یک و با قابلیت امانت یک جلد کتاب از تمامی کتابخانه‌های عمومی کشور، فراهم شده است و دهک های یک تا سه به صورت رایگان می توانند از تمامی خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند.

معصومی ادامه داد: هم اکنون، بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان موجود است؛ که به طور مستمر در حال افزایش و به روز رسانی است و در یک سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۷۵ جلد کتاب از طرح های ملی «شهرزاد»، «قاصدک» و «قایق کاغذی» به مخازن کتابخانه های عمومی استان افزوده شده است که در این سه طرح، منابع بر مبنای درخواست مخاطبان و کتابداران خریداری شده است؛ با صدور ۱۹ حکم جایگزین حبس از ابتدای سال گذشته تا کنون، یک هزار و ۲۸۷ کتاب به ارزش یک میلیارد ۶۰۰ میلیون ریال، خریداری شده است.

او در پایان با اشاره به اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه ترویجی- فرهنگی در کتابخانه های عمومی سراسر استان در ایام هفته کتاب گفت: آیین گرامیداشت هفته کتاب و تجلیل از فعالان این عرصه، رویداد کاروان «هم خوان» برای ارائه خدمات در مناطق کم برخوردار در سراسر استان، رویداد خیابانی و نمایشی «کوی هم‌خوان» با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در شهرستان ارومیه، جلسات رونمایی و نقد کتاب، کارگاه های آموزشی، محافل شعرخوانی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر دستگاهها و نهادها و ...از دیگر برنامه‌ها در این هفته هستند.