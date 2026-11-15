بی احتیاطی یک راننده جان پاکبان بوکانی را گرفت

به گزارش کردپرس، رسول معروفی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این پاکبان هنگام انجام وظیفه در بلوار ساحلی بوکان، بر اثر برخورد یک دستگاه پراید که با سرعت بالا و بی‌احتیاطی راننده حرکت می‌کرد، جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی، پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی در محل حاضر شدند اما شدت برخورد به حدی بود که پاکبان در همان محل حادثه جان باخته بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بوکان با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع حادثه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است، از پیمانکاران مسئول فعالیت پاکبانان خواست با تعیین ساعات کاری مشخص، نصب علائم هشداردهنده و تامین لباس‌های ایمنی مناسب، شرایط ایمن‌تری برای انجام وظیفه این نیروها فراهم کنند.

معروفی با ابراز تاسف از جان باختن پاکبانان در حوادث رانندگی، خاطرنشان کرد: این افراد نقشی در وقوع چنین حوادثی ندارند و صرفا به دلیل ماهیت شغلی خود ناچارند در حاشیه مسیرهای عبور خودروها فعالیت کنند که موجب تاسف و همدردی جامعه می‌شود.