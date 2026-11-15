تکمیل خط ریلی سنندج تا مرز مریوان مطالبه جدی فعالان اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی سنندج:

سرویس کردستان ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در کردستان گفت: تکمیل مسیر ریلی سنندج تا منطقه مرزی باشماق مریوان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت صادرات، توسعه ترانزیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان با اقلیم کردستان عراق باشد.

به گزارش کرد پرس، علی‌اکبر عبدالملکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی استان، فرصت مهمی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کردستان و گسترش مبادلات تجاری با بازارهای منطقه‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش روی استان در حوزه حمل‌ونقل ریلی، چهار محور ایجاد بندر خشک، توسعه حمل‌ونقل ریلی و صادرات، راه‌اندازی قطارهای گردشگری و گسترش گردشگری سلامت با محوریت بازار اقلیم کردستان عراق را از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی استان برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به موضوع ایجاد بندر خشک در کردستان افزود: این طرح که از سوی استاندار مورد پیگیری قرار گرفته است، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مرکز مهم لجستیکی در استان را فراهم کند و نقش مؤثری در تسهیل مبادلات تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.

عبدالملکی توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی برای جابه‌جایی کالاهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان و اتصال مؤثرتر به مرزهای تجاری را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: استفاده از شبکه ریلی برای انتقال کالا می‌تواند با کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، قدرت رقابت صادرکنندگان کردستانی را در بازارهای هدف افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: کردستان علاوه بر مزیت‌های تجاری و مرزی، مقصد ارزشمندی برای گردشگری است و جاذبه‌هایی همچون دریاچه زریبار و منطقه اورامانات می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و راه‌اندازی قطارهای گردشگری، پذیرای شمار بیشتری از گردشگران باشند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، گردشگری سلامت و جذب گردشگران درمانی از اقلیم کردستان عراق را چهارمین فرصت مهم اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: برای بهره‌برداری از این ظرفیت باید زنجیره‌ای منسجم از خدمات حمل‌ونقل، درمان، اقامت و گردشگری شکل بگیرد تا این فرصت به درآمدزایی و اشتغال پایدار منجر شود.

عبدالملکی در ادامه، تکمیل زیرساخت‌های ریلی از سنندج تا منطقه مرزی باشماق مریوان را مطالبه جدی فعالان اقتصادی استان دانست و خواستار توجه کارشناسی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن، به اجرای این پروژه شد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای تحقق این مطالبه گفت: توسعه زیرساخت‌های ریلی و دسترسی به بازارهای خارجی زمانی اثربخش خواهد بود که مسیر بازگشت درآمدهای ارزی تولیدکنندگان و تجار نیز بدون مانع باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و خود را متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی می‌داند، اما برخی مقررات خلق‌الساعه، عدم تطابق نرخ‌های پایه صادراتی با ارزش واقعی کالاها، ابهام در سامانه‌ها، مالیات‌های مضاعف و بی‌توجهی به مشکلات ناشی از محدودیت‌های بانکی، صادرکنندگان شناسنامه‌دار را با فرسایش و تنگناهای جدی مواجه کرده است.

عبدالملکی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات رفع تعهدات ارزی و آثار آن بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: تصمیم‌گیری‌های راهبردی در حوزه اقتصاد باید با رویکرد حل مسئله و شناخت واقعیت‌های میدانی فعالیت‌های تجاری انجام شود تا زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی فراهم شود.

در این نشست، مدیران حوزه بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی و راه‌آهن غرب کشور نیز برای تشریح ظرفیت‌های شبکه ریلی و بررسی راهکارهای توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت در استان حضور داشتند.