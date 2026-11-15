سرویس کردستان ـ مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بانه ـ مریوان با تأکید بر ظرفیت‌های ژئواکونومیکی غرب آسیا، بر ضرورت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های راهبردی و توسعه مناسبات اقتصادی با اقلیم کردستان عراق تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، نشست شورای مدیران سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد کشور با محوریت معرفی و بررسی ۱۵ پروژه پیشران سرمایه‌گذاری و با حضور مدیران سرمایه‌گذاری تمامی مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست، مدیران سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد کشور ضمن تشریح ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی مناطق تحت مدیریت خود، پروژه‌های اولویت‌دار و راهبردی را با هدف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت جایگاه مناطق آزاد در زنجیره ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی و بررسی کردند.

مسلم حیدری، مدیر سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان نیز در این نشست با تشریح تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی غرب آسیا و چشم‌انداز نظم اقتصادی و سیاسی در حال شکل‌گیری در منطقه، بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های کلان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی مناطق آزاد در ساختار جدید اقتصاد منطقه‌ای، این مناطق را از ظرفیت‌های مهم برای تحول ساختاری اقتصاد ایران در دوران پساجنگ دانست و بر ضرورت تبدیل مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور به فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی تأکید کرد.

مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بانه ـ مریوان در ادامه با تشریح پروژه‌های اولویت‌دار این سازمان اظهار کرد: طرح‌های پیشنهادی بر اساس مطالعات انجام‌شده و اسناد بالادستی طرح جامع منطقه آزاد و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی، نیازهای بازار هدف و الزامات توسعه روابط تجاری با اقلیم کردستان عراق تدوین و اولویت‌بندی شده‌اند.

حیدری افزود: این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری، تقویت پیوندهای فرامرزی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های ژئواکونومیکی منطقه طراحی شده‌اند و می‌توانند زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، فرآیند اجرایی پروژه‌های معرفی‌شده در آینده نزدیک آغاز می‌شود.