نقی‌زاده:

سرویس کردستان ـ مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در پی تحولات منطقه‌ای گفت: حجم حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در شبکه ریلی کشور امسال به حدود پنج میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، شهریار نقی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل زمینی و دریایی، تقاضا برای استفاده از شبکه ریلی کشور را افزایش داده و فشار قابل توجهی بر مرزهای ریلی ایران وارد کرده است.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در پی جنگ ۴۰ روزه و مشکلات تردد در تنگه هرمز افزود: در حال حاضر ۱۳ مرز ریلی کشور از جمله رازی، جلفا، آستارا، سرخس و میرجاوه و همچنین مسیرهای حمل‌ونقل ترکیبی متصل به بنادر جنوبی و شمالی، با افزایش تقاضای جابه‌جایی کالا مواجه هستند.

مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حجم حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در کشور به حدود پنج میلیون تن رسیده است، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی دارد.

نقی‌زاده با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور در شرایط کنونی ادامه داد: اگرچه در بخش ترانزیت به دلیل کاهش انتقال کالا از اسکله شهید رجایی به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و حوزه بالکان، افت ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم، اما افزایش سه‌برابری واردات و ۲ برابری صادرات موجب شده مجموع جابه‌جایی بین‌المللی کالا روند افزایشی داشته باشد.

وی در تشریح وضعیت کریدورهای بین‌المللی حمل کالا از چین به ایران اظهار کرد: در حال حاضر انتقال کالا از چین به کشور از مسیرهای مختلف ریلی و ترکیبی در حال انجام است و دو مسیر اصلی از شاخه جنوبی از طریق مرز سرخس و شاخه شمالی از مسیر اینچه‌برون، نقش مهمی در تأمین کالاهای صنعتی کشور دارند.

مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن با اشاره به ازدحام محموله‌ها در مرز خورگوس چین و قزاقستان افزود: برای کاهش وابستگی به مسیرهای پرترافیک و جبران محدودیت ظرفیت، مسیرهای جایگزینی از طریق روسیه و همچنین کریدور میانی با عبور از دریای خزر و جمهوری آذربایجان تعریف شده است.

نقی‌زاده با بیان اینکه جریان انتقال کالاهای صنعتی از چین به ایران بدون وقفه ادامه دارد، گفت: هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت از پایانه آپرین در نزدیکی تهران از چهار هزار دلار به حدود ۱۲ هزار دلار افزایش یافته است.

وی درباره سهم راه‌آهن ایران از هزینه حمل‌ونقل در این مسیر نیز اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۲ هزار دلار هزینه حمل یک کانتینر، تنها ۱۴۴ دلار به راه‌آهن ایران اختصاص می‌یابد و بخش عمده هزینه‌ها مربوط به تعرفه‌های سایر بخش‌های مسیر بین‌المللی است.

مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن با اشاره به افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا از چین به ایران افزود: در راستای پاسخگویی به تقاضای تجار و بازرگانان، تعداد قطارهای ورودی از روزانه یک رام به سه رام افزایش یافته و اکنون روزانه سه قطار با ظرفیت ۵۵ کانتینر از پایانه‌های مختلف به سمت ایران حرکت می‌کنند.

نقی‌زاده همچنین از عملیاتی شدن مسیر جدید انتقال کالا از شمال شرق چین از طریق روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: تاکنون ۶ قطار از این مسیر به کشور وارد شده است که با کاهش وابستگی به مسیرهای قزاقستان و ترکمنستان، ظرفیت جایگزینی مناسبی برای تأمین کالا در شرایط خاص فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: علاوه بر این، بخشی از محموله‌ها از طریق بندر آکتائو و عبور از دریای خزر به باکو و سپس از مسیر آستارا به شبکه ریلی کشور منتقل شده‌اند که این مسیر نیز در تأمین نیازهای حمل‌ونقلی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ایستگاه راه‌آهن سنندج اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۷۵ هزار تن بار به‌صورت ترانزیتی و حمل‌ونقل داخلی از این ایستگاه جابه‌جا شده است.

نقی‌زاده با تأکید بر ظرفیت توسعه فعالیت‌های این ایستگاه افزود: امکان افزایش حجم جابه‌جایی بار در فاز نخست تا ۳۰۰ هزار تن و در افق میان‌مدت تا یک میلیون تن وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری و صنعتی استان، زمینه بهره‌برداری بیشتر از این زیرساخت فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی از ایستگاه سنندج، از اخذ موافقت مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای ترانزیت ترکیبی از این ایستگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت مرز باشماق مریوان که سالانه نزدیک به سه میلیون تن جابه‌جایی محموله‌های ترانزیتی دارد، اتصال ظرفیت‌های این مرز به ایستگاه سنندج زمینه افزایش بهره‌وری این زیرساخت ریلی را فراهم کند.