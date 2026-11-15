سرویس کردستان ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت صنعت فرش دستبافت، تکمیل زنجیره ارزش این هنر از مرحله تأمین مواد اولیه و تولید تا بازاریابی و عرضه را راهبردی مهم برای افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانست.

به گزارش کرد پرس، محمد بختیار خلیقی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته فرش دستبافت استان کردستان اظهار کرد: فرش دستبافت از جمله ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اشتغال‌زای کردستان است که با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود می‌توان زمینه توسعه و ارتقای جایگاه آن را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کرد.

وی افزود: تکمیل زنجیره ارزش فرش دستبافت مستلزم توجه هم‌زمان به تمامی حلقه‌های این صنعت، از تأمین مواد اولیه و فرآیند تولید تا تکمیل، بازاریابی، فروش و صادرات است و غفلت از هر یک از این بخش‌ها می‌تواند مانعی در مسیر توسعه این هنر صنعت باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اهمیت حمایت از بافندگان و فعالان حوزه فرش، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی مشکلات و موانع موجود و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش‌های این بخش تأکید کرد.

خلیقی همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت تولیدات، تقویت زیرساخت‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات رونق صنعت فرش دستبافت عنوان کرد.

وی بیان کرد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های متولی و فعالان این حوزه می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های فرش دستبافت کردستان، افزایش ارزش افزوده و تقویت سهم این محصول در بازارهای هدف را فراهم کند.