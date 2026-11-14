توزیع پنج هزار پرس غذای گرم در نخستین روز پویش مواسات کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان گفت: در نخستین روز اجرای پویش ۴۰ روزه «مواسات و خدمت بی منت»، پنج هزار پرس غذای گرم میان خانواده های نیازمند و مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان توزیع شد.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی اظهار کرد: این پویش با محوریت کمیته امداد و مشارکت خیران و تشکل های مردمی، با هدف حمایت از خانواده های نیازمند و تأمین غذای گرم و بسته های معیشتی آغاز شده است.

وی افزود: همزمان با آغاز پویش، آشپزخانه پخت غذای گرم در سنندج فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است به مدت ۴۰ روز، غذای گرم و بسته های غذایی میان خانواده های نیازمند توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و تشکل های مردمی در اجرای این طرح، همدلی و حمایت از خانواده های نیازمند را از اهداف اصلی پویش عنوان کرد.