کردپرس
۹ کشته و ۱۵ مصدوم؛ آخرین آمار حادثه واژگونی اتوبوس در ایلام
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۰۸:۲۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۹ کشته و ۱۵ مصدوم؛ آخرین آمار حادثه واژگونی اتوبوس در ایلام

فرماندار آبدانان با اعلام آمار نهایی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های نفتی در جاده دشت‌عباس دهلران به مورموری گفت: این حادثه ۹ کشته و ۱۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا، بهزاد نورمحمدی گفت: بر پایه جمع‌بندی پایانی، شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در جاده دشت‌عباس ـ مورموری آبدانان به ۹ نفر و مصدومان به ۱۵ نفر رسیده است.

وی با اشاره به پیگیری ابعاد حادثه و روند رسیدگی به مصدومان افزود: مصدومان حادثه برای مداوا به مراکز درمانی ایلام، دهلران، دزفول و آبدانان انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام نیز با تشریح جزئیات عملیات امداد و نجات گفت: ۱۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۲ نیروی امدادی در محل حادثه حضور یافتند.

حمزه محمدی‌مقدم افزود: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، شش دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودرو نجات و سه دستگاه خودرو کمک‌دار به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: همه امکانات و ظرفیت‌های امدادی شعب جمعیت هلال احمر استان برای پشتیبانی از عملیات بسیج شد.

محمدی‌مقدم تأکید کرد: نیروهای امدادی با تمام توان برای انتقال مصدومان و ارائه خدمات مورد نیاز در محل حادثه حضور یافتند.

این حادثه ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام خبر، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس به محل اعزام شدند.

استاندار ایلام نیز در پی وقوع این حادثه، با صدور دستور فوری به فرمانداران دهلران و آبدانان، خواستار بسیج همه امکانات امدادی و درمانی برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان شد.

احمد کرمی شامگاه شنبه در تماس تلفنی با فرمانداران این دو شهرستان، بر پیگیری میدانی حادثه و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول برای امدادرسانی به مصدومان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بسیج ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و دیگر نیروهای امدادی استان برای انجام عملیات نجات، انتقال مصدومان به مراکز درمانی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی شد.

اتوبوس حادثه‌ دیده سرویس جابه‌جایی کارکنان یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در شهرستان دهلران بود.

سرنشینان این اتوبوس اهل آبدانان و شاغل در شرکت نفتی ان‌جی‌ال دهلران بودند.

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