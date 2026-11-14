مرز سیف و بازار سنتی، ظرفیت های سقز برای توسعه تجارت

سرویس کردستان - فرماندار ویژه سقز گفت: بهره گیری از ظرفیت بازار سنتی، جایگاه این شهرستان به عنوان قطب پارچه منطقه و امکان صادرات کالا از مرز سیف می تواند زمینه رونق بازار و توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، ضیاءالدین نعمانی در نشست با رئیس اتاق اصناف، جمعی از روسای اتحادیه های صنفی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز اظهار کرد: این شهرستان علاوه بر ظرفیت های تجاری، از جاذبه های گردشگری متنوعی از جمله بازار سنتی، مساجد تاریخی و موزه حمام حاج صالح برخوردار است.

وی بر برگزاری جشنواره های خرید و تخفیف، توجه به بازار شبانه، برپایی نمایشگاه های تخصصی و احداث بازار روز با مشارکت شهرداری تأکید کرد و افزود: تقویت نمایشگاه های عرضه محصولات کشاورزی نیز می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.

فرماندار ویژه سقز تعامل و هم افزایی اتحادیه های صنفی و اداره صمت، رعایت سود قانونی، آگاهی بازاریان از قوانین مالیاتی و ارتقای دانش فعالان بازار در زمینه مدیریت فروش و بازاریابی را از دیگر ضرورت ها دانست.

نعمانی همچنین با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر عرضه کالاهای خارجی و قطعات خودرو، تقویت میدان میوه و تره بار و ارتباط بیشتر با شورای شهر و شهرداری را از الزامات توسعه بازار در این شهرستان عنوان کرد.

وی آمادگی برای صادرات کالا از مرز سیف را فرصتی برای گسترش تجارت مرزی دانست و بر همکاری بخش خصوصی و دولتی برای رونق این مرز تأکید کرد.