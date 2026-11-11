اتحادیه اروپا به دنبال گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با سوریه و کاهش نفوذ روسیه است

به گزارش کردپرس، اتحادیه اروپا در حال بررسی مجموعه‌ای از پیشنهادها برای توسعه روابط با دولت موقت سوریه است. این پیشنهادها در سندی دیپلماتیک مطرح شده‌اند که پیش از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر تهیه شده و هدف آن نزدیک‌تر کردن دمشق به اروپا و کاهش نفوذ روسیه در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد عنوان شده است.

بر اساس این سند که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، اتحادیه اروپا معتقد است که با وجود پیشرفت در روند انتقال سیاسی سوریه، چالش‌های مهمی همچنان باقی مانده و دولت این کشور باید برای تسریع روند احیای اقتصادی، آشتی ملی و بازگشت یا ادغام مجدد آوارگان داخلی و پناهجویان اقدامات بیشتری انجام دهد.

در همین چارچوب، بروکسل قصد دارد همکاری‌های خود با دمشق را در حوزه اصلاح ساختار امنیتی گسترش دهد. یکی از محورهای پیشنهادی، همکاری سه‌جانبه با اردن برای آموزش نیروهای پلیس سوریه است؛ اقدامی که بخشی از برنامه اتحادیه اروپا برای تقویت نهادهای امنیتی و دولتی سوریه محسوب می‌شود.

نگرانی اروپا از تداوم نفوذ روسیه در سوریه

یکی از اهداف اصلی طرح جدید اتحادیه اروپا، محدود کردن نفوذ روسیه و دیگر بازیگران خارجی در سوریه عنوان شده است.

در سند دیپلماتیک اتحادیه اروپا آمده است که اگرچه نفوذ مسکو پس از سقوط حکومت بشار اسد کاهش یافته، اما حضور نظامی و اهرم‌های اقتصادی روسیه همچنان برای بروکسل نگران‌کننده است.

روسیه در جریان جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت نظامی کرد و توانست جایگاه راهبردی خود را در سواحل مدیترانه تثبیت کند. پس از سقوط اسد نیز مسکو تلاش کرده است با مقام‌های جدید سوریه درباره حفظ دسترسی خود به پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم به توافق برسد.

اتحادیه اروپا معتقد است که گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دمشق می‌تواند زمینه کاهش وابستگی سوریه به روسیه و دیگر بازیگران خارجی را فراهم کند.

احیای توافق تجاری سال ۲۰۰۸ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یکی دیگر از بخش‌های مهم پیشنهاد اتحادیه اروپا، احیای توافق مشارکت میان بروکسل و دمشق است که در سال ۲۰۰۸ به‌صورت اولیه مورد توافق قرار گرفت، اما هرگز به مرحله اجرایی نرسید.

این توافق در صورت احیا می‌تواند چارچوبی برای تجارت آزاد، گفت‌وگوی سیاسی و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف ایجاد کند. دیپلمات‌های اروپایی در نظر دارند برای آغاز مذاکرات اصلاح و تکمیل این توافق، مجوز جدیدی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کنند.

همچنین اتحادیه اروپا به دنبال بازگرداندن سوریه به چارچوب‌های همکاری اقتصادی اروپا و مدیترانه و شبکه‌های تجارت جهانی است. توسعه همکاری‌ها در بخش حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال از دیگر محورهای این برنامه محسوب می‌شود.

در همین راستا، بروکسل در تلاش است بانک سرمایه‌گذاری اروپا را به ازسرگیری همکاری با سوریه ترغیب کند و از تلاش دمشق برای تبدیل شدن به سهامدار بانک اروپایی بازسازی و توسعه حمایت کند؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی سوریه به منابع مالی موردنیاز برای بازسازی را تسهیل کند.

اختصاص ۶۲۰ میلیون یورو برای حمایت از سوریه

بر اساس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا تاکنون ۶۲۰ میلیون یورو برای حمایت از سوریه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اختصاص داده است. این منابع برای کمک‌های بشردوستانه، احیای اقتصادی و حمایت دوجانبه در نظر گرفته شده‌اند.

همچنین قرار است ۱۷ نوامبر یک نشست هماهنگی به ابتکار اتحادیه اروپا در دمشق برگزار شود که محور اصلی آن جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در روند بازسازی سوریه خواهد بود. این نشست می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری مشترک اتحادیه اروپا و سوریه در سال ۲۰۲۷ شود.

این تحولات در ادامه ازسرگیری اجرای توافق همکاری سال ۱۹۷۸ میان اتحادیه اروپا و سوریه و برگزاری نخستین گفت‌وگوی سیاسی سطح بالا میان دو طرف در ماه مه سال جاری میلادی صورت می‌گیرد.

اتحادیه اروپا پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۶ و در جریان سفر اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به دمشق از آغاز فصل جدیدی در روابط با سوریه خبر داده بود. در آن زمان، حمایت از روند انتقال سیاسی فراگیر، گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و اختصاص بسته مالی ۶۲۰ میلیون یورویی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌عنوان سه محور اصلی همکاری‌های جدید اعلام شده بود.