افزایش اختلافات بر سر ادغام نیروهای کُرد در ساختار دولت موقت سوریه

به گزارش کردپرس، روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی از تشدید اختلافات سیاسی و رسانه‌ای درباره روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای مدنی مناطق کُردنشین سوریه در ساختار دولت موقت سوریه خبر داد. این اختلافات پس از آن افزایش یافت که «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، برخی طرف‌ها را به تلاش برای متوقف کردن روند اجرای توافقات متهم کرد.

بر اساس این گزارش، عبدی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی کُردی نوچه‌تی‌وی اعلام کرد که نیروی ویژه عفرین در حال گذراندن دوره‌های آموزشی است و به‌زودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. او همچنین گفت که دولت موقت سوریه با پذیرش یگان‌های مدافع زن در قالب دو نیروی ویژه مبارزه با تروریسم در مناطق جزیره و کوبانی موافقت کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که آینده ساختار نیروهای نظامی کُرد و نحوه حضور آنها در نهادهای امنیتی دولت مرکزی همچنان از موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات دمشق و نمایندگان کُرد است.

اختلاف‌نظر درباره ماهیت نیروهای نظامی

در واکنش به اظهارات عبدی، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های عرب محلی از جمله مرکز رسانه‌ای حسکه و دیده‌بان حسکه، سخنان او را تحریک‌آمیز توصیف کردند و مدعی شدند که برخی فرماندهان سابق SDF با چنین اظهاراتی در تلاش هستند روند توافقات موجود را با مشکل مواجه کنند.

مضر حماد الاسعد، پژوهشگر سیاسی و از بزرگان عشایر عرب، در گفت‌وگو با الشرق‌الاوسط، برخی فرماندهان سابق SDF را متهم کرد که با طرح چنین مواضعی درصدد جلب حمایت جریان‌های مخالف ادغام هستند.

او همچنین با انتقاد از تشکیل نیروهای نظامی و امنیتی بر اساس هویت قومی یا مذهبی، تأکید کرد که مطابق توافقات، نیروهای داوطلب باید به‌صورت فردی و بدون تبعیض در ساختارهای دولتی ثبت‌نام کنند.

الاسعد مدعی شد که جامعه عرب از روند ادغام و پایان دادن به اختلافات در مناطق حسکه و عفرین حمایت می‌کند و نسبت به شکل‌گیری تنش‌های قومی و عشیره‌ای هشدار داد.

تأکید PYD بر ادامه روند ادغام

در مقابل، محمد ابیش، از مسئولان حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، ضمن تأکید بر پایبندی این حزب به روند ادغام، اعلام کرد که وجود موانع و اختلاف‌نظرها در چنین فرآیندی طبیعی است.

او گفت: «برخی معتقدند تکمیل روند ادغام هیچ فایده‌ای ندارد، اما حزب ما برای پیشبرد این روند و وارد کردن نهادهای مدیریت خودگردان به ساختارهای دولتی تلاش می‌کند.»

ابیش همچنین اظهار داشت که برخی طرف‌ها اهمیت ادغام و مشارکت در بازسازی سوریه را درک نمی‌کنند و بعضی بازیگران منطقه‌ای نیز به دنبال حفظ بی‌ثباتی در این کشور هستند.

به گفته وی، مجلس عمومی PYD نیز در نشست اخیر خود نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد مانع در مسیر ادغام هشدار داده و افزایش گفتمان نفرت‌پراکنانه و تحریکات قومی را تهدیدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در سوریه دانسته است.

ابهام درباره آینده یگان‌های مدافع زن

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در روند ادغام، وضعیت آینده یگان‌های مدافع زن است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش‌تر در ۶ نوامبر از دستیابی این یگان‌ها و وزارت کشور سوریه به تفاهمی اولیه برای ادغام دو گردان YPJ در نیروهای مأموریت ویژه این وزارتخانه خبر داده بود.

بر اساس گزارش این نهاد، یکی از گردان‌ها قرار است در استان حلب، از جمله مناطق کوبانی و عفرین، و گردان دیگر در استان حسکه فعالیت کند. با این حال، موضوعاتی مانند میزان اختیارات، نحوه فرماندهی، ساختار سازمانی و چگونگی مشارکت زنان در نهادهای امنیتی همچنان نیازمند توافق نهایی است و زمان مشخصی نیز برای اجرای کامل آن تعیین نشده است.

در همین حال، روزنامه الشرق‌الاوسط اعلام کرده است که برای دریافت توضیحات بیشتر درباره نحوه ادغام YPJ و وضعیت نیروی ویژه عفرین با وزارت کشور سوریه و تیم ریاست‌جمهوری مسئول نظارت بر توافقات تماس گرفته، اما پاسخی دریافت نکرده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که با وجود تأکید طرف‌های مختلف بر ادامه روند ادغام، چگونگی حفظ ساختارهای سازمان‌یافته نیروهای کُرد، جایگاه یگان‌های مدافع زن و میزان اختیارات نیروهای محلی در ساختار جدید امنیتی سوریه همچنان از مسائل حل‌نشده در این روند به شمار می‌روند.