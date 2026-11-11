دولت اقلیم کردستان از تیم وزارتی اتحادیه میهنی خواست به فعالیت در دولت بازگردد

در نشست هیئت وزیران اقلیم کردستان مطرح شد؛

هیئت وزیران اقلیم کردستان در نشست امروز خود، ضمن حمایت از فراخوان مسعود بارزانی برای حل اختلافات سیاسی از طریق گفت‌وگو، از وزرای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان خواست به جلسات دولت بازگردند و به فعالیت‌های خود در کابینه ادامه دهند. بررسی پیامدهای حمله به میدان گازی کورمور و مذاکرات بودجه سال ۲۰۲۷ نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

به گزارش کردپرس هیئت وزیران اقلیم کردستان در نشست امروز خود، با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حل اختلافات سیاسی از طریق گفت‌وگو و تقویت نهادهای قانونی و دموکراتیک اقلیم تأکید کرد و از فراخوان مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، برای برگزاری نشست میان طرف‌های سیاسی استقبال کرد.

در بخشی از این بیانیه، هیئت وزیران از اعضای تیم وزارتی اتحادیه میهنی کردستان خواست به جلسات هیئت وزیران بازگردند و فعالیت خود را در دولت اقلیم کردستان از سر بگیرند. همچنین تأکید شد که دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای این اعضا باید در چارچوب جلسات دولت مطرح و از طریق گفت‌وگو بررسی و حل‌وفصل شود.

در بخش دیگری از این نشست، نخست‌وزیر اقلیم کردستان گزارشی از مذاکرات خود در بغداد ارائه کرد و بر تأکید دولت اقلیم بر احترام به نظام فدرال عراق، جایگاه قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان و تأمین حقوق مالی و سهم عادلانه این منطقه از بودجه عمومی عراق تأکید کرد.

هیئت وزیران همچنین هیئت مذاکره‌کننده اقلیم را مأمور کرد مذاکرات مربوط به بودجه سال ۲۰۲۷ را بر پایه تفاهم و فضای مثبت ایجادشده در آخرین سفر نخست‌وزیر به بغداد ادامه دهد. هدف از این مذاکرات، دستیابی به توافقی نهایی و عادلانه درباره تثبیت و پرداخت حقوق کارمندان، تأمین استحقاق‌های مالی و تعیین سهم بودجه‌ای اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق عنوان شده است.

از دیگر محورهای نشست امروز، بررسی پیامدهای حمله به میدان گازی کورمور بود. وزیر برق و سرپرست وزارت منابع طبیعی گزارشی درباره خسارات و پیامدهای این حمله ارائه کردند که به توقف تولید گاز در این میدان و کاهش ساعات تأمین برق شهروندان منجر شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت برق اقلیم کردستان برای جبران بخشی از کمبود انرژی، در تلاش است از ظرفیت نیروگاه‌هایی استفاده کند که با نفت کوره، گازوئیل، نفت خام و گاز فلر فعالیت می‌کنند.

همچنین وزیر داخله اقلیم کردستان جزئیات فعالیت کمیته امنیتی مشترک دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان را که با هدف پیگیری و تحقیق درباره حمله به میدان گازی کورمور تشکیل شده است، تشریح کرد و از ادامه تحقیقات این کمیته خبر داد.

هیئت وزیران اقلیم کردستان در پایان، حمله به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم کرد و هدف از آن را ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی اقلیم کردستان و عراق و آسیب‌رساندن به منافع عمومی شهروندان دانست. این هیئت همچنین بر ضرورت پایان دادن به چنین حملاتی تأکید کرد.