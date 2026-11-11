به گزارش کردپرس، وجود مین‌های زمینی و بقایای مواد منفجره جنگی، در کنار تخریب زیرساخت‌های اساسی، بازگشت خانواده‌های آواره به مناطق شمالی استان رقه را با مشکل مواجه کرده و بخش قابل‌توجهی از زمین‌های کشاورزی این منطقه را از چرخه تولید خارج کرده است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در گزارشی از وضعیت مناطق شمالی استان رقه اعلام کرد که مین‌های باقی‌مانده از درگیری‌های نظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها همچنان از مهم‌ترین موانع بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، وجود مواد منفجره و مین‌های زمینی در مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی، علاوه بر تهدید مستقیم جان غیرنظامیان، امکان بازسازی فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی را نیز محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌هایی که قصد بازگشت به روستاهای خود را دارند، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و نبود امکانات اولیه زندگی، همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.

زمین‌های کشاورزی همچنان بلااستفاده مانده‌اند

یکی از ساکنان روستای العبدالجمعه در شمال رقه در گفت‌وگو با سانا اعلام کرد که حدود ۷ تا ۸ هزار دونم از زمین‌های کشاورزی منطقه به دلیل وجود بقایای جنگی و مشکلات دسترسی، همچنان بدون کشت باقی مانده‌اند.

این وضعیت خسارت قابل‌توجهی به کشاورزان وارد کرده و موجب کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در منطقه شده است. کشاورزان برای بازگشت به فعالیت‌های عادی خود، به پاک‌سازی زمین‌ها از مین و مواد منفجره و همچنین بازسازی تأسیسات و امکانات کشاورزی نیاز دارند.

تخریب گسترده خانه‌ها و محاصره روستاها با موانع جنگی

جمعه الجمعه، یکی دیگر از ساکنان روستای العبدالجمعه، اعلام کرد که آثار مین‌گذاری و موانع خاکی همچنان روستا را از جهات مختلف احاطه کرده‌اند. به گفته وی، از مجموع حدود ۳۰ خانه در منطقه محل سکونتش، تنها چهار خانه با وجود آسیب‌دیدگی جزئی همچنان پابرجا مانده‌اند و سایر خانه‌ها به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

این وضعیت باعث شده است که حتی در مناطقی که شدت درگیری‌ها کاهش یافته، ساکنان امکان بازگشت و ازسرگیری زندگی عادی را نداشته باشند.

خسارت به شبکه‌های آب و برق و مراکز آموزشی

عبدالقادر الدرویش، از ساکنان روستای الصفویه، نیز اعلام کرد که تخریب شبکه‌های آب و برق، آسیب‌دیدگی جاده‌ها و وجود خندق‌ها و تونل‌های باقی‌مانده از جنگ، از دیگر موانع بازگشت خانواده‌ها به این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه برخی از این خندق‌ها و تونل‌ها برای کودکان و دانش‌آموزان خطرناک هستند، گفت که از مجموع ۵۳ خانه این روستا، شمار زیادی آسیب جدی دیده‌اند و با وجود تعمیر برخی از آنها، خانواده‌ها هنوز نتوانسته‌اند زندگی عادی خود را از سر بگیرند. همچنین یکی از دو مدرسه روستا به‌شدت تخریب شده است.

الدرویش در ادامه به وضعیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت حدود ۱۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه همچنان رها شده‌اند. به گفته وی، امکان احیای فعالیت‌های کشاورزی از طریق راه‌اندازی مجدد کانال آبیاری وجود دارد، اما این کار مستلزم تأمین یک ایستگاه پمپاژ آب و انجام اقدامات فنی و مهندسی است.

وی خواستار اعزام تیم‌های تخصصی برای بررسی وضعیت کانال آبیاری، ارزیابی خسارت‌ها و تعیین نیازهای لازم برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد آن شد و تأکید کرد که احیای این زیرساخت می‌تواند به بازگشت فعالیت‌های کشاورزی و تشویق ساکنان به بازگشت کمک کند.

پاک‌سازی مین‌ها؛ اولویت اصلی آوارگان

جمعه الجمعه در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد خانواده‌های آواره‌ای که برخی از آنها در اردوگاه تل‌السمن سکونت دارند، تا زمانی که خطر مین‌ها برطرف نشود و خدمات اولیه در مناطق محل سکونتشان تأمین نشود، امکان بازگشت امن نخواهند داشت.

وی افزود که پاک‌سازی مین‌ها و تأمین امنیت مناطق مسکونی، به‌ویژه برای حفاظت از کودکان، نخستین مطالبه ساکنان است تا پس از آن بتوانند خانه‌های خود را بازسازی کرده و به فعالیت‌های روزمره و اقتصادی بازگردند.

بر اساس این گزارش، بازگشت خانواده‌های آواره به روستاهای شمال رقه تنها به بازسازی خانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پاک‌سازی مناطق از مین و بقایای جنگی، بازسازی شبکه‌های آب و برق، ترمیم جاده‌ها و احیای زیرساخت‌های کشاورزی و آموزشی نیز از الزامات اصلی این روند به شمار می‌روند.