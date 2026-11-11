نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه در کنفرانسی در لندن مطرح کرد؛

تام باراک، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، با اشاره به اختلافات میان خانواده‌های سیاسی در اقلیم کردستان، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی در این منطقه تأکید کرد و گفت حمله به شرکت‌های آمریکایی فعال در اقلیم کردستان، در حالی صورت می‌گیرد که این شرکت‌ها با طرف‌های مختلف همکاری دارند.

به گزارش کردپرس تام باراک در جریان کنفرانسی در لندن اظهار داشت که خانواده‌های بارزانی و طالبانی در اقلیم کردستان همواره از دوستان بسیار خوب آمریکا بوده‌اند، اما اختلافات داخلی میان جریان‌های سیاسی و خانواده‌های بانفوذ در این منطقه همچنان ادامه دارد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه با اشاره به پیچیدگی‌های نظام فدرالیسم در عراق گفت: «من نمی‌توانم به کنگره بازگردم و پیچیدگی‌های موجود در نظام فدرالیسم را برای آن‌ها توضیح دهم. این مسئله‌ای عراقی است، نه آمریکایی. توصیه من و رئیس‌جمهور این است که این موضوع را حل‌وفصل کنند.»

باراک همچنین با اشاره به همکاری برخی طرف‌ها در اقلیم کردستان با شرکت‌های آمریکایی، خاطرنشان کرد که این شرکت‌ها در عین همکاری با طرف‌های مختلف، هدف حمله قرار می‌گیرند.

وی در ادامه، حمله به میدان گازی کورمور را نمونه‌ای از این تهدیدها دانست و بر ضرورت مقابله با چنین حملاتی تأکید کرد.

نماینده ویژه آمریکا در پایان تصریح کرد که مقابله با این تهدیدها، مستلزم وجود وحدت و یکپارچگی در داخل اقلیم کردستان است و اختلافات داخلی نباید مانع حفاظت از منافع و امنیت این منطقه شود.