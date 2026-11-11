به گزارش کردپرس، ساکنان شهر تل‌تمر در حومه استان حسکه، در اعتراض به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، مسیر بین‌المللی M4 که تل‌تمر را به حلب متصل می‌کند، مسدود کردند و مانع عبور تانکرهای نفت شدند.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR)، معترضان اعلام کردند که افزایش قیمت سوخت، تأمین نیازهای اولیه خانواده‌ها به‌ویژه گازوئیل موردنیاز برای گرمایش در فصل زمستان را دشوار کرده است. آنان با تأکید بر اینکه قیمت‌های فعلی با شرایط معیشتی و توان اقتصادی ساکنان تناسب ندارد، خواستار کاهش فوری قیمت‌ها و تأمین سوخت گرمایشی با نرخ مناسب شدند.

ساکنان معترض همچنین اعلام کردند تا زمان رسیدگی به مطالباتشان و اتخاذ تصمیمی برای کاهش قیمت گازوئیل، به مسدود نگه داشتن جاده و جلوگیری از عبور تانکرهای نفت ادامه خواهند داد.

افزایش قیمت گازوئیل و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین سوخت گرمایشی

مهند آلو، یکی از شرکت‌کنندگان در این اعتراض، گفت ساکنان تا زمان کاهش قیمت‌ها و فراهم شدن امکان خرید گازوئیل گرمایشی متناسب با شرایط اقتصادی خود، اجازه عبور تانکرهای نفت را نخواهند داد.

وی تأکید کرد که خانواده‌های منطقه با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند و افزایش هزینه تأمین سوخت، فشار بیشتری بر زندگی روزمره آنان وارد کرده است.

فواز ابراهیم، یکی دیگر از معترضان، نیز با اشاره به تفاوت قیمت سوخت در سال گذشته و شرایط فعلی گفت که مدیریت خودگردان در زمستان گذشته ۳۰۰ لیتر گازوئیل را با قیمت ۳۰۰ هزار لیره قدیم سوریه در اختیار ساکنان قرار می‌داد.

او افزود که در شرایط کنونی قیمت هر بشکه گازوئیل به حدود ۲۰۰ دلار رسیده است؛ قیمتی که به گفته وی، تأمین نیازهای گرمایشی خانواده‌ها را با دشواری جدی مواجه کرده است.

مطالبه مداخله مسئولان برای کاهش فشار معیشتی

معترضان با درخواست از مسئولان برای رسیدگی فوری به وضعیت بازار سوخت، تأکید کردند که تأمین گازوئیل گرمایشی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم انجام شود.

آنان همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌های زندگی شدند و اعلام کردند که با نزدیک شدن فصل زمستان، تأمین سوخت گرمایشی به یکی از مهم‌ترین نیازهای ساکنان منطقه تبدیل شده است.

مسدود شدن جاده M4 در تل‌تمر در حالی صورت می‌گیرد که این مسیر یکی از راه‌های ارتباطی مهم شمال و شرق سوریه با مناطق غربی این کشور محسوب می‌شود و انتقال محموله‌های نفتی و کالا از طریق آن انجام می‌گیرد.

این اعتراض در شرایطی رخ داده است که افزایش قیمت سوخت در مناطق مختلف سوریه، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده و مسئله تأمین انرژی و هزینه گرمایش را به یکی از چالش‌های مهم معیشتی با نزدیک شدن فصل سرما تبدیل کرده است.