کردپرس
رئیس گمرک سومار منصوب شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۰:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

رئیس گمرک سومار منصوب شد

سرویس کرمانشاه _ امید برجی به عنوان رئیس گمرک سومار واقع در شهرستان گیلانغرب منصوب شد.

به گزارش کردپرس؛ مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، طی صدور حکمی، امید برجی را به سمت رئیس گمرک سومار منصوب کرد.

برجی که پیش از این به عنوان سرپرست  گمرک سومار فعالیت می‌کرد، از این پس مسئولیت ریاست این گمرک را بر عهده خواهد داشت.

سومار پس از خسروی و پرویزخان، سومین گمرک استان کرمانشاه به لحاظ حجم مبادلات تجاری است. 

گمرک سومار با گمرک مندلی عراق در همجوار است.

 

http

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
واحدهای اقتصادی معاف از مالیات در توسعه ورزش مشارکت کنند
خبر قبلی
واحدهای اقتصادی معاف از مالیات در توسعه ورزش مشارکت کنند
۴.۱۵ میلیون دلار خسارت روزانه ناشی از توقف تولید در میدان گازی کورمور
خبر بعدی
۴.۱۵ میلیون دلار خسارت روزانه ناشی از توقف تولید در میدان گازی کورمور
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.