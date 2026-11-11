رئیس گمرک سومار منصوب شد

به گزارش کردپرس؛ مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، طی صدور حکمی، امید برجی را به سمت رئیس گمرک سومار منصوب کرد.

برجی که پیش از این به عنوان سرپرست گمرک سومار فعالیت می‌کرد، از این پس مسئولیت ریاست این گمرک را بر عهده خواهد داشت.

سومار پس از خسروی و پرویزخان، سومین گمرک استان کرمانشاه به لحاظ حجم مبادلات تجاری است.

گمرک سومار با گمرک مندلی عراق در همجوار است.

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