به گزارش کردپرس؛ بهاره سالارآبادی، دبیر علمی و اجرایی جایزه‌ی ادبی بیستون، با اعلام این خبر گفت: جایزه‌ی ادبی بیستون در سطح ملی و به همت مؤسسه‌ی بهار، با هدف شناخت و معرفی استعدادهای تازه به جامعه‌ی ادبی برگزار می‌شود و کارگروه این جایزه که متشکل از شاعران و فرهیختگان علمی و ادبی از سراسر کشور است.

وی ادامه داد: طی فرایندی کاملاّ علمی اقدام به انتشار فراخوان و معرفی اعضای هیئت داوران دومین دوره خود کرده است. وی همچنین اعلام کرد این جایزه محدودیت سنی و موضوعی نداشته و همه‌ی شاعران پارسی زبان از سراسر جهان می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

سالارآبادی همچنین گفت: جایزه‌ی ادبی بیستون به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و از نظر اجرایی و مالی از امکانات بخش خصوصی و جذب حامی مالی استفاده می‌کند.

وی افزود: در بخش شعر کلاسیک: حامد ابراهیم‌پور، پیمان سلیمانی، پانته‌آ صفایی و صالح دروند و در بخش شعر آزاد: فریاد شیری، هرمز علی‌پور، ناهید عرجونی و جلیل الیاسی به‌عنوان اعضای هیئت داوران این دوره انتخاب شده‌اند.

سالارآبادی با اشاره به اهداف برگزاری این جایزه اظهار کرد: شناسایی و معرفی استعدادهای تازه به جامعه‌ی ادبی از مهم‌ترین اهداف جایزه‌ی ادبی بیستون است. این جایزه در دو بخش شعر موزون و شعر آزاد، به زبان فارسی و بدون محدودیت موضوعی و سنی برگزار می‌شود.

او در پایان با اشاره به زمان‌بندی ارسال آثار گفت: پانزدهم دی‌ماه سال جاری آخرین مهلت دریافت آثار شرکت‌کنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق راه‌های ارتباطی دبیرخانه ارسال کنند.

راه‌های ارتباطی دبیرخانه‌ی جایزه‌ی ادبی بیستون:

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