۴.۱۵ میلیون دلار خسارت روزانه ناشی از توقف تولید در میدان گازی کورمور

دیده بان «اکو عراق» اعلام کرد که خسارت‌های برآورد شده ناشی از توقف تولید در میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان عراق، روزانه از ۴.۱۵ میلیون دلار فراتر می‌رود.

به نوشته کردپرس، دیده بان «اکو عراق» اعلام کرد که خسارت‌های برآورد شده ناشی از توقف تولید در میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان عراق، از محل تولید گاز طبیعی، گاز مایع (گاز مورد استفاده برای پخت‌وپز) و میعانات گازی، روزانه از ۴.۱۵ میلیون دلار فراتر می‌رود.

به نوشته رووداو ، اکو عراق اعلام کرد که این میدان پیش از هدف قرار گرفتن، روزانه حدود ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی تولید می‌کرد که قیمت برآوردی هر یک میلیون فوت مکعب آن ۳.۳ دلار بود و ارزش این میزان تولید به حدود ۲.۳۱ میلیون دلار در روز می‌رسید.

دیده بان اکو عراق افزود که میدان کورمور روزانه حدود هزار و ۴۰۰ تن گاز نفتی مایع (LPG)، معروف به گاز پخت‌وپز، تولید می‌کند که قیمت برآوردی هر تن آن ۷۲۰ دلار است و ارزش روزانه این میزان تولید به حدود یک میلیون و ۸ هزار دلار می‌رسد.

اکو عراق اشاره کرد که میزان تولید میعانات نفتی این میدان روزانه حدود ۲۲ هزار بشکه است و با قیمت برآوردی ۳۸ دلار برای هر بشکه، ارزش آن به ۸۳۶ هزار دلار در روز می‌رسد.

این مرکز توضیح داد که این برآوردها شامل هزینه‌های ناشی از توقف فعالیت شرکت‌های تولیدکننده، هزینه خطوط انتقال و همچنین خسارت‌های غیرمستقیم ناشی از کاهش عرضه گاز به نیروگاه‌های تولید برق نمی‌شود.

گفتنی است میدان گازی کورمور طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ۱۲ بار هدف حمله قرار گرفته است.