سامان آریان پور دبیر رویداد ملی “کرمانشاه پاییز هزار رنگ” شد

سرویس کرمانشاه _ با حکم رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ سامان آریان پور دبیر رویداد ملی عکس “کرمانشاه پاییز هزار رنگ” شد.

به گزارش کردپرس؛ رویداد عکاسی پاییز هزار رنگ کرمانشاه به جنبه های مختلف فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و شکوه حماسه حضور مردم کرمانشاه در فصل پاییز می پردازد.

این رویداد پس از دریافت رزومه عکاسان حرفه ای سراسر کشور و به شکل آفرین واره برای اولین بار در کرمانشاه در تاریخ سوم الی ششم آذر ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می شود

گفتنی است سامان آریان پور عکاس و فیلمساز کرمانشاهی پیش از این

دبیری جشنواره های منطقه ای عکس و ویدئو آرت آسیب های اجتماعی کرمانشاه، شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر کرمانشاه، جشنواره استانی عکس کرمانشاه نوروز و جشنواره استانی عکس زیبایی های استان کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.